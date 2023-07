Presbítero Alejandro de J. Álvarez Gallegos: La angustia, emoción que siempre debe ser atendida

Hay una emoción que en más de una ocasión hemos experimentado. ¿Qué es la angustia? Es esa sensación penosa de malestar profundo determinada por la impresión difusa de un peligro vago e inminente, delante del cual se encuentra uno inerme e impotente. Se acompaña de disturbios somáticos.

Es normal que, frente a lo que nos causa algún tipo de dolor, nos sintamos mal, lo importante es que lo atravesemos y lo superemos.

La angustia es una emoción que nos produce malestar, nos incomoda, nos puede deprimir, nos hunde y nos obliga a permanecer en el lugar del lamento, de la queja, del dolor, de la tristeza y de la desazón. Cuanto más tiempo pasemos en ese estado, más tóxica se volverá esta emoción.

Seguramente alguna vez has dicho o has escuchado alguna de estas frases: “Estoy muy angustiado”, “Siento un dolor en el pecho”, “Tengo un nudo en la garganta”. Sin duda, muchas veces, te has sentido acongojado, sin poder entender o explicar lo que te sucede. Y es que cada emoción que experimentamos se transforma en una sensación corporal que nos produce un estado de bienestar o malestar. Desanimarse es normal, pero permanecer en ese estado es tóxico.

Cuando estamos angustiados no damos crédito a nada de lo que está por delante. El desánimo y la desesperanza nos paralizan, ya que se mezclan con el temor al futuro. La fuerza interior parece haber desaparecido, y las decisiones que tomamos las realizamos con base a lo que sentimos. “Me gusta, me quedo. No me gusta, me voy”.

Ante esto, sirve siempre hacer el ejercicio de la primacía de la razón, es decir; que nos tomemos un tiempo para que nuestro cerebro entre en acción, dejar que la mente ocupe su lugar, la razón encuentre su equilibrio frente a la emoción que nos alberga; porque no podemos encerrar la emoción como algo meramente negativo, sino que debe encontrar su sano equilibrio frente a la razón, y así; darle solución a los diferentes conflictos que pueden presentarse en nuestra vida.

Sabemos bien que toda crisis se puede convertir en una oportunidad de aprendizaje. Todo lo que nos pasa, incluso el dolor, podemos transformarlo en aprendizaje. Nos cuesta, desde luego, es algo que difícilmente lo podemos hacer solos, pues necesitamos de una guía, de una orientación que nos haga ver la realidad y nos saque de la oscuridad en la que podemos encontrarnos.

Por lo tanto, no nos acomodemos en esta situación de tomar como normal o pasajero el malestar que experimentamos. Si no te dispones a resolver lo que te pasa, tu propio cuerpo comenzará a alertarte, te pasará factura y, entonces, aunque no quieras, tendrás que escucharlo.— Coordinador diocesano para la Pastoral de la Vida