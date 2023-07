Promueve la maya a través de la literatura

Miguel May May se presentará en el Centro Cultural “José Martí” como parte del programa “Voz Viva, lectura en boca de sus autores”, mañana, a las 12 del día.

Sostendrá una charla en lengua maya y también dará lectura a algunos cuentos en esta lengua, en un evento para toda la familia, así que la asistencia de niños le dará mucho gusto, confesó.

Miguel compartió que el espacio fue brindado por el Instituto Municipal para el Desarrollo de la Cultura Maya con la intención de que hable con el público sobre su trayectoria como promotor y escritor en lengua indígena. La entrada al evento de mañana es gratuita.

Dijo que le gustaría que las personas que asistan conozcan un poco más sobre él, por lo que dará espacio para que puedan platicar, preguntar sobre pasajes importantes de su vida, así como de los lugares en los que ha tenido oportunidad de contribuir a la preservación y desarrollo de la lengua maya.

May May añadió que el evento es un espacio propicio para que las personas puedan darse cuenta de que la lengua indígena no solo se habla, sino que también se puede leer y que en la actualidad es considerada una de las más importantes del país. Sin embargo, esto no significa que no corra el riego de perderse.

El evento de mañana será una muestra de todo lo que se está haciendo en el Estado para conservar el idioma, ya que hay más personas que escriben poemas y cuentos en maya y hacen traducciones, entre otras cosas, enfocados en la promoción de la tradición indígena.

También indicó que espera que otras instituciones se sumen a la tarea del impulso de esta lengua.

Respecto a las lecturas que hará mañana, afirmó serán en lengua maya pero también en español, para quienes no hablen esta lengua.

May May maneja más el género narrativo, por lo que leerá cuentos y uno que otro poema que ha escrito, además de compartir algunos textos que ha traducido y la obra llamada “Un regalo excepcional”.

Pidió que quienes deseen asistir lleguen temprano para ocupar un buen lugar y disfruten de las lecturas.

El evento durará una hora aproximadamente, con sección de preguntas y respuestas incluida. Moderará Josué Morelos Echeverría.— Ilse Noh Canché