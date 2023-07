Casa de subastas ofrece artículos de ideología nazi

SÍDNEY.— Una casa de subastas de Australia que vendió por internet amplia colección de objetos representativos de la ideología nazi defendió el remate afirmando que entre los compradores hubo políticos, señala el diario “The Guardian”.

Varios grupos judíos se manifestaron indignados por la venta de los “objetos manchados de sangre”, que incluían fotos firmadas de Adolf Hitler, Heinrich Himmler y Erwin Rommel —figuras del nacionalsocialismo alemán—, una gorra con rayas de un campo de concentración, un “abrigo de invierno judío” que tenía una estrella amarilla, álbumes de fotos de soldados y prisioneros de guerra muertos, y fotos personales de oficiales de las SS.

La casa Danielle Elizabeth Auctions, con sede en Southport, en la ciudad australiana de Gold Coast, promovió la reciente subasta de 240 artículos con el lema: “Gran venta de material militar. Consíguelo antes de que prohíban y borren la Historia”. Entre los artículos también figuraban carteles de Hitler y de propaganda antisemita, uniformes, cascos, dagas, carteles y un jarrón.

El director ejecutivo de Danielle Elizabeth Auctions, Dustin Sweeny, defendió la venta de objetos señalando que no era ilegal y que “muchos políticos” compraron algunos objetos.

“Puedo decir con honestidad que nunca he conocido a un neonazi. Las personas que compran nuestros objetos históricos son coleccionistas, políticos, abogados, médicos de emergencias y profesores de Historia”, explicó a “The Guardian Australia”. “Es legal, no es ilegal, no estamos vendiendo drogas a los niños”.

Cuando se le preguntó quiénes eran esas figuras políticas, Sweeny se negó a proporcionar más detalles, con el argumento que la casa no divulga la identidad de los compradores.

“Hay muchos políticos, pero no puedo revelar sus nombres, ni lo que compran, ni cuánto gastan. Con frecuencia tenemos agentes que hacen compras para las colecciones de otras personas, que no quieren que la gente se entere”, explicó.

“Ahora todos están intentando indagar y averiguar de quién se trata para señalar culpables, pero no puedo divulgar nombres ni información de los compradores”.

La descripción que la casa de subastas ofrece del lote 158 —llamado “Fotos de campos de concentración y atrocidades judías”— dice en una parte: “Muchas de ellas son muy perturbadoras, por decirlo con delicadeza… hay una serie de fotos muy horripilantes que incluyen fotos de ejecuciones, pilas de cadáveres, fotos de pelotones de fusilamiento, fotos del interior de los campos de concentración, entre ellas muchas fotos de perfil de prisioneros, e incluso está incluido un pasaporte judío original”.

Después de las instrucciones sobre cómo hacer ofertas, termina la descripción del artículo: “Gracias y disfrute de la venta”.

Dvir Abramovich, presidente de la Comisión Antidifamación, pidió a los políticos que revelaran si habían comprado alguno de estos artículos.

“Nadie obtendrá un pase libre o será protegido en este asunto”, afirmó.

“Hago un llamado a todos los integrantes del parlamento federal para que revelen si poseen recuerdos nazis o consiguieron estos artículos manchados de sangre en la repugnante subasta. Si los tienen, tienen que explicar por qué está bien que el exterminio y la deshumanización de millones de personas tengan un precio y sean ofrecidos al mejor postor”.

Abramovich señaló que todo aquél que hubiera comprado artículos también tendría que explicar las razones por las que estaba “contribuyendo a esta espantosa especulación con los beneficios del peor crimen de la Historia, así como a la glorificación y generalización del legado de Hitler en Australia”.

Señaló que el parlamento federal había presentado una ley para prohibir la exhibición pública y la venta de símbolos nazis.