Cómo eliminar el olor a humedad de la ropa; trucos para lograrlo de forma rápida

El olor a humedad de la ropa es muy desagradable, puesto que aunque la prenda esté limpia siempre dará la sensación de suciedad. Sin embargo, debes saber que este problema es algo más común de que crees.

Esto puede ocurrir por distintas razones, entre las más comunes están: porque no la usas con mucha frecuencia y permanece mucho tiempo en el armario; o tu lavadora alberga hongos y moho. Incluso, es posible que una de las razones por las que la ropa desprenda olor a humedad es porque no se secó correctamente.

¿Cómo quitar el olor a humedad de la ropa?

Pero para que tu ropa ya no huela a humedad o a “guardado”, y evites que desprenda ese mal olor que genera una sensación horrible cuando estás a punto de ponértela, aquí te contamos de unos sencillos trucos que puede realizar. Además de brindarte unos útiles consejos y hasta tips caseros para eliminar el olor a humedad de la ropa en minutos.

¿Por qué huele a humedad la ropa?

De las sensaciones más desagradables con las que podemos toparnos es abrir el clóset y sentir olor a humedad en la ropa.

Cuando sucede esto, de inmediato creemos que es porque nuestras prendas llevan mucho tiempo guardadas, pero hay ocasiones en las que a penas tienen un par de semanas colgadas y ya se impregnaron de ese aroma tan molesto. Por ello, es muy importante identificar de dónde proviene el olor a humedad de la ropa.

Cómo sacar el olor a humedad de la ropa limpia

¿Por qué huele mal la ropa después de lavarla?

Es necesario identificar si el olor a humedad se percibe apenas estás sacando la ropa de la lavadora y/o la secadora, porque cuando esto pasa puede que los electrodomésticos tengan hongos dentro.

En este caso, lo recomendable es realizar una limpieza profunda al aparato y con ello se debe eliminar el problema.

Un truco casero que puedes poner en práctica es lavar el interior de la lavadora o secadora utilizando agua caliente; un chorro generoso de vinagre blanco o de manzana; detergente; y jugo de limón; programa un ciclo de lavado corto (sin prendas dentro). Quitar el olor a humedad de la ropa

También, se aconseja dejar la puerta del electrodoméstico abierta después de recoger la ropa para que el tambor se airee debidamente. Así como también secar la goma del tambor con un trapo limpio.

Asegúrate de que el moho no se ha adueñado de la goma del tambor ni de ninguna zona, pero de ser así, con un trapo y un poco de vinagre blanco y bicarbonato frota bien hasta eliminar cualquier rastro de bacterias.

*Recuerda que es primordial secar la lavadora por dentro con un paño limpio después de cada lavado. Pasar papel de cocina para limpiar el interior de la goma y dejar la puerta de la lavadora para que se airee; son otras medidas muy eficaces evitar el olor a humedad. ¿Por qué mi ropa huele mal después de lavarla?

Cuando el origen del mal olor es el clóset; elimina la humedad en armarios y cajones

Si el olor ocurre dentro del armario, fíjate si hay filtraciones de humedad que deberás tratar. De haber moho en el ropero —y los cajones—, vacíalo y límpialo a profundidad.

Un truco sencillo para retirar el moho es, con una sencilla mezcla de detergente y cloro, humedece un paño con esta mezcla y pásalo sobre la zona, espera a que seque bien y vuelve a colocar la ropa. ¿Cómo quitar el olor a humedad en la ropa rápido?

Si el hongo no ha penetrado tanto también puedes probar eliminándolo con una mezcla de agua con bicarbonato. Es muy importante que dejes las puertas abiertas durante unas horas para que el armario se airee y se seque completamente.

También puedes usar productos que absorban la humedad ambiental, tales como cajitas deshumidificantes (se venden en los supermercados).

Aunque un truco casero es preparar saquitos con sal gruesa, la cual vas a depositar en una bolsita de malla o usando medias viejas, y las vas a colocar en distintas partes del clóset.

El café molido también es una idea para absorber los malos olores, al igual que la sal en bolsitas de malla, coloca el polvo en una bolsita o recipiente (verifica que no se filtre), déjalo en el armario durante varias horas y luego retíralo. Eliminar la humedad en armarios y cajones

Cómo quitar el olor a humedad de la ropa seca

Una última causa que podría generar olor a humedad en la ropa es vivir en un clima propenso a ello.

Si bien, el lugar en donde te encuentras ubicado puede estar en tu contra, con una sencilla práctica puedes reducir sus efectos.

Simplemente debes limpiar con frecuencia tu armario y airéalo todo lo que puedas para evitar la aparición de moho. Y como mencionamos hacer uso de cajitas deshumidificantes, las cuales debes cambiar cuando estás ya estén llenas de líquido. Cómo evitar la humedad en la ropa

Cómo quitar el olor a humedad de la ropa recién lavada

Quitar el olor a humedad de la ropa no es tan difícil, a veces solo basta cambiar ciertos hábitos, por ejemplo:

Deja que se seque la ropa por completo. En ocasiones, con el afán de planchar la ropa para acomodarla en el armario y los cajones, cometemos el error de no dejar que se seque, guardarla de este modo genera un olor a humedad.

Es por ello que debes dejar la ropa secar en un lugar aireado y soleado. Lo recomendable es tenderla donde reciba abundante aire y rayos de sol. Lavar la ropa con bicarbonato para eliminar el olor a humedad en la ropa

Secar la ropa en cuanto termine el ciclo de lavado. Lo más recomendable para que la humedad no se quede en la ropa es sacarla rápidamente de la lavadora y/o secadora y tenderla al sol.

Muchos solemos dejarla dentro del tambor durante mucho tiempo, pues creemos que como no está mojada no pasa nada, pero sí está húmeda, por lo que esto puede generar que se impregne de un olor desagradable. Lavar la ropa con vinagre también sirve para quitar el olor a humedad de la ropa

Cómo eliminar el olor a humedad de la ropa, lavándola

Lava la ropa usando bicarbonato y un suavizante. Para quitar el olor a humedad de la ropa, un método efectivo es ponerla en remojo con bicarbonato de sodio y, si lo prefieres, agrégale suavizante, durante media hora antes de pasarla en la lavadora.

Si el olor a humedad en la ropa es persistente, debes lavarla, pero añadiendo una cucharadita de bicarbonato de sodio mezclada con el detergente; este truco suele ser para pocas prendas, pero si el lavado es más, agrega más bicarbonato (una taza).

Si se ha quedado la ropa en la lavadora más tiempo del estrictamente necesario, el lavado ha de volverse a realizar, pero ahora vierte una taza de bicarbonato en lugar del detergente. ¿Cómo quitar el olor a humedad de la ropa con bicarbonato?

Agrega una taza de vinagre al lavado. Otro método para sacar el olor a humedad de la ropa es, agregar una taza de vinagre mientras se está lavando. Y no temas por el olor a vinagre en tu ropa, ya que desaparece durante el lavado.

Recuerda que este líquido ayuda a eliminar las bacterias de la ropa que terminan causando el olor a humedad.

Así como también debes saber que entre los beneficios de lavar la ropa con vinagre se destaca su poder para neutralizar los malos olores. Además, te ayudará a mantener limpio el tambor del lavarropas durante más tiempo. Trucos para eliminar olor humedad o a ropa "guardada"

Utiliza menos detergente. Quizás la causa del olor a humedad de la ropa sea esta, porque es uno de los errores más comunes cuando lavamos ropa.

Y es que agregar mucho detergente pensando que esto va a contribuir a quitar el olor a humedad de la ropa y que quede más limpia, en ocasiones resulta todo lo contrario.

A veces el detergente se puede quedar dentro de las fibras de las prendas, por lo que puede propiciar la aparición de moho, en especial si ésta, al ser guardada, queda muy expuesta a altas temperatura. Conoce estos trucos para quitar el olor a humedad de la ropa

Por ello, la próxima vez, antes de lavar, presta atención a la cantidad de detergente que uses. Recuerda que la cantidad a utilizar depende del tipo de mancha y la capacidad de tu lavarropas.

Es importante seguir las instrucciones que vienen en el envase de los productos de lavado que elijas; de este modo podrás evitar que queden residuos y que tu ropa huela mal.

No obstante, no usar suficiente detergente, o no haber utilizado uno de calidad también influye en los malos olores, por eso lee las indicaciones de los envases con detenimiento. Conoce la importancia de secar la ropa correctamente

Como eliminar el olor a humedad de la ropa, sin lavar

Quitar el olor a humedad de la ropa sin lavarla podría parecer complicado, pero hay maneras de intentar minimizarlo, o al menos de camuflarlo cuando la ocasión lo requiere.

La más sencillo que puedes hacer para erradicar el olor a humedad en la ropa es, sacarla del clóset y colgarla en un lugar aireado. También puedes poner tus prendas al sol unas horas. Ten presente que el mal olor se produce por las bacterias que crecen en un ambiente húmedo. Cómo quitar el olor a humedad de la ropa seca

Haz uso del papel periódico. Introducir papel periódico arrugado en la ropa puede ser de gran ayuda para eliminar el olor a humedad, ya que este material absorbe los olores.

Solo no olvides que el periódico puede manchar las prendas con la tinta negra que desprende. Por esta razón no es recomendable utilizarlo si se trata de ropa blanca o de colores claros.

Trucos caseros para eliminar el olor a humedad de la ropa en minutos

Algunos trucos caseros que son bastante sencillos u eficaces para eliminar el olor a humedad de la ropa en minutos son:

Jugo de limón y agua. Exprime medio limón en un vaso con agua, esta mezcla viértela en un recipiente con atomizador. Elige la prenda que desees quitarle el olor a humedad y rocía sobre ella este líquido. Una vez que la hayas rociado por todas partes, ponla a orear en un lugar donde le de el aire. Cómo quitar el olor a humedad de la ropa sin lavarla

Vinagre. Es otra opción, el procedimiento es muy similar al del limón, la única diferencia es el ingrediente, pues para este truco debes utilizar dos cucharadas de vinagre blanco.

Ojo. Debes de tener cuidado y no llegar a mojar la prenda, solo esparcir el líquido de forma sutil por toda la ropa-

Vodka. Si el olor afecta a pocas prendas o sólo a determinadas zonas de las mismas, el vodka es un gran aliado.

Basta con impregnar un trapo limpio con esta bebida y frotar suavemente sobre la prenda, aunque lo más recomendable es rocíar la ropa con la bebida alcohólica, y no te preocupes por el olor, ya que este desaparecerá al evaporarse el líquido.

Es importante recordar que hay áreas donde se concentra más olor a humedad como los puños, los cuellos o áreas con gomas o fruncidos, ahí hay que frotar más intensamente; verás como el mal olor desaparece en unos instantes. Trucos básicos y caseros para eliminar el olor a humedad de la ropa en minutos

El congelador. Aunque parezca raro, el frío ayuda a disipar los malos olores, así que, si el olor a humedad en la ropa no es excesivamente fuerte, puedes probar meter las prendas en una bolsa de plástico y ponerlas durante 10 y 15 minutos en el congelador.

Al pasar el tiempo recomendado, tiende las prendas en un lugar donde puedan airearse.

Bicarbonato de sodio. Uno de los mejores aliados que tenemos en casa para limpiar. En ese caso, si tu quieres eliminar el olor a humedad de la ropa debes echarle bicarbonato de sodio.

Solo debes echar el producto en la prenda, una vez que esté cubierta deja actuar durante algunas horas (2 lo más recomendable), el resultado te sorprenderá. Usar bicarbonato para quitar el olor a humedad

Tres cosas que no debes hacer para evitar el olor a humedad en la ropa

Evitar que la ropa adquiera humedad antes, durante y después del lavado. Es fundamental que si no quieres que el mal olor quede impregnado en tus prendas nunca dejes que la ropa permanezca húmeda.

Si una prenda se humedece, hay que lavarla de inmediato, o si eso no es posible, dejarla al sol para que se seque antes de echarla al cubo de la ropa sucia.

Al acabar de lavarla hay que sacarla inmediatamente de la lavadora y tenderla al aire libre, ya que las secadoras potencian los olores en la ropa. Consejos para quitar el olor de humedad a la ropa rápidamente

Prohibido embadurnar las prendas que huelan a humedad con perfume, ya que la suma de ambos olores puede ser aún peor. Las peores soluciones son las que buscan encubrir el mal olor sustituyéndolo por otro.

La sobrecarga en la lavadora puede causar que tu ropa no se lave correctamente, y por ende huela mal. Consulta el manual del lavarropas para usarlo correctamente.

Además, realiza ciclos de mantenimiento y limpieza del tambor y las gomas del lavarropas para eliminar las bacterias y el moho que causan el mal olor. Por último, asegúrate de usar la dosificación de jabón y/o detergente para la ropa, y de suavizante, recomendada en el envase. Trucos para eliminar el olor de humedad en la ropa

Recuerda que es muy importante lavar con los productos adecuados, permitir un correcto secado de la ropa, así como un armario y una lavadora bien limpios. De este modo podrás eliminar el olor a humedad de tu ropa de forma fácil y rápida.