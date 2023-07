‘Perla Negra’, logra el primer lugar en la XXX Regata de clanes

TELCHAC.- Con el ‘Perla Negra’, un velero artesanal hecho de bambús, el Grupo 1 de Valladolid de la Asociación de Scouts de México A.C. (Asmac) Provincia Yucatán, ganó el primer lugar en la XXX Regata de Clanes 2023, que se llevó al cabo en la costa yucateca.

En la actividad, que se dividió en dos etapas, participaron 13 veleros de los cuales solo cinco llegaron a la final.

Capitaneado por Miguel Ángel Camacho, el ‘Perla Negra’ registró un tiempo de 6 horas, seguido del Grupo 20 que hizo el recorrido en 7 horas y 17 minutos.

"Fue una experiencia inolvidable. No venimos con el propósito de ganar, pues somos aprendices y ni cerca estamos de ser expertos", dijo Miguel Ángel, abordado tras hacer su arribo en la playa de Telchac dónde se concentraron todas las embarcaciones participantes.

Y es que, reconoció, él, como la mayoría de su equipo, nunca antes había practicado vela.

“Todos los de Mérida nos preguntaron que dónde practicamos. La verdad es que no practicamos más que el sábado, como cuando vas a un examen y estás aprendiendo cómo resolver las cosas”.

“Fue un aprendizaje, pues todos aprendimos distintos aspectos tanto de la vela como de nosotros mismos: aprendimos a trabajar en equipo, a conocer las fortalezas de cada uno los miembros y a prestar atención a las voces de la experiencia”, agregó.

El capitán relató que el día uno de la Regata de Clanes, cuando llegaron de primero con un tiempo de 3 horas y dos minutos, no tuvieron ningún problema. “pero hoy no tuvimos viento en un principio y no lográbamos alzar nuestra vela”.

“Después de mucho rato en el mar fue que pudimos alzar la vela y empezamos a correr más rápido”, sin embargo, al final de la carrera su vela se fue bajo el agua.

“Empezamos a perder velocidad y la vela se iba a romper. Nos estábamos comenzando a alterar, pero, recordando a una de las voces de la experiencia, pensamos en frío y pudimos sacarla. Como ya necesitábamos ir pegando ya no nos iba a dar tiempo de subir otra globo, que es la que más velocidad nos da, y ni modo, decidimos utilizar la mayor como una miniglobo”.

El velero, recordó, lo comenzaron a construir desde enero pasado con palos de bambú.

“Era cortar el bambú y justo a dos semanas de venir al evento nos dimos cuenta que nuestro bambú tenía comején y tuvimos que cambiar de nuevo, incluso trajimos un mástil extra para evitar cualquier percance”.

El aprendizaje de la Regata de Clanes

Jesús Medina, comisionado de clanes de la Provincia Yucatán, señaló que el objetivo de la regata es la formación de los jóvenes. “Esta actividad los forma en afectividad, creatividad, sociabilidad y espiritualidad”.

Medina resaltó que una persona después de participar en una regata es diferente porque crece durante todo el proceso.

La primera etapa de la Regata de Clanes 2023 se realizó el pasado sábado, 29 de julio, de Dzilam Bravo a Chabihau, y la segunda hoy domingo de Chabihau a Telchac Puerto.