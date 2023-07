Taller Uayé: compartir literatura, su meta

Cada lunes, de 7 a 9 de la noche, 12 personas dejan su vida cotidiana para dar rienda suelta a su vena literaria. En una sala ubicada en el fraccionamiento Montebello, comunicólogos, médicos, abogados y hasta investigadores ambientalistas dejan sus profesiones detrás de la puerta y comparten lo que su imaginación y creatividad dejan plasmados en el papel o la pantalla de su tableta o laptop. Es ahí cuando todos se sienten y son escritores.

“Éste es el objetivo del Taller Uayé”, afirma Adolfo Calderón Sabido, promotor del espacio cultural al lado de Erica Millet Corona. “Se trata de darle continuidad a dos proyectos que nos dejaron muy satisfechos: el espacio que tuvo el mismo nombre el año pasado y CreArte, en marzo pasado. De ambos salieron compañeros que hoy conforman la edición 2023 que actualmente se reúne”.

“Todos trabajamos material para integrar uno o varios libros. Para empezar una antología con un tema específico, ya sean inéditos o no, para publicar como Grupo Uayé, además de cuentos, novelas o escritos para dar a conocer de manera independiente”, añade Fito Calderón.

La segunda etapa del Taller Uayé se inició el 15 de mayo pasado y se busca que dure tres meses, para que se mantenga ágil, agrega por su parte Erica Millet.

“Prueba de los logros del grupo es el Premio Beatriz Espejo y las coediciones, de Erica Millet, y el reciente lanzamiento por Amazon de la novela ‘Mar y sal’, de Pedro Peón Roche, quien participó en la primera edición de Uayé”, recalca Adolfo.

“Pero creo que lo más importante para todos los que conformamos el Taller Uayé es que los textos sigan fluyendo en cada uno, gracias a que cada semana nos obligamos a producir y escribir, porque queremos que exista más producción de novela en el Estado”, destaca Calderón Sabido, Premio Estatal “Tiempo de Escritura” 2020.

“Ha sido el éxito de este Taller que ya pensamos en abrir otro, pero para aquellas personas que nunca han escrito algún género literario y quieren incursionar en él”, añade Erica Millet.

Este Taller de Iniciación a la Narrativa será impartido también por Erica y Adolfo pero los martes de 19 a 21 horas en la misma sede, con un cupo limitado a 10 personas.

“En lo personal estoy contenta de estar con Fito en esta empresa literaria y agradecida con todos los que contribuyen a mejorar mi escritura”, comenta Erica Millet, quien confiesa que no ha dejado de crear literatura de unos años para acá.

Taller Uayé está integrado por un grupo donde lo mismo hay escritores con trabajos ya publicados como comunicólogos que ahora incursionan fuera de los géneros periodísticos y médicos de profesión.

Además de Adolfo Calderón y Erica Millet, integran el Taller Uayé Rossana Colomé Zumárraga, Patricia Guadarrama, Carlos Escalante Lizarraga, Rodrigo Puerto Zavala, Carlos Olais Moguel, María Elena Ponce Laviada, Martha Rosario, María Elena González Ortega, Antonio Cervera y Renata Marrufo Montañez.

“Asistir a este taller es un ejercicio que me obliga a tener la rutina de escribir de nuevo. Es la forma en que me obligo cada semana a ejercitar lo que aprendo al leer y compartir mis textos, porque sin duda recibo más de lo que aporto”, comenta Rodrigo Puerto.

Por su parte, el doctor Carlos Olais Moguel menciona que este taller es para él un encuentro y el lugar para prepararse y aprender.

“Si como editorialista del Diario me daba gusto ver que las personas me leían, ¿te imaginas cuando se publique mi primer cuento o novela? Eso me emocionaría mucho”, reconoce el doctor Olais.

Para la también artista plástica Rossana Colomé, pertenecer a este taller la hace sentirse afortunada porque le permite compartir un espacio con personas y ahora amigos con mucho talento. “Pasas de ser alguien que escribe algo que sólo lo guarda en un cajón a una persona que cuida lo que produce para volverlo trabajos más concretos y reales que otros leerán. Comienzas a creer más en ti y eso te hace crecer”.

“A mí me ha servido este taller para entender cómo se escribe una novela, con asesorías que te dan la línea para unir historias para un mismo libro”, detalla por su parte Patty Guadarrama.

Antonio Cervera no se guarda sus comentarios y reconoce que ya había estado antes en otros talleres, “en los que me sentí únicamente como alumno, ése que capta toda la teoría de quien lo imparte pero que nunca apliqué a algo propio, hasta ahora que estoy acomodando todo lo que traigo dentro y puedo decir con alegría que ya leí en voz alta mis primeros cuentos”.

“Éste es un taller que me encanta porque es más constructivista y se aprovecha más lo que vemos en la clase, porque aquí lo importante es practicar la escritura literaria”, añade Tony.

“En el Taller Uayé no hay ‘vacas sagradas’ que te dicen qué está bien y qué mal. Aquí hay más libertad para leer lo que se escribe, lo que nos hace sentir placer al alcanzar a ese lector desconocido y que a su vez se identifique con lo que escribimos”, agrega.

Por su parte Carlos Escalante no duda un minuto cuando afirma que para él los lunes de taller son los momentos en los que pretende ser escritor, “porque el resto de la semana me dedico más a leer”.

“Es un espacio que me hace sentir bien, me ayuda a trabajar en mi novela y propia antología de cuento y ensayo, y le doy forma a mis entrevistas e investigaciones. No importa el tiempo que lleve escribir, la opinión del lector es lo importante”, añade María Elena González.

La escritora Martha Rosario elogia que en el taller todos sean observadores y detallistas a la hora de escuchar las lecturas, porque sabe que mejorarán el texto que cada uno trabaja.

María Elena Ponce Laviada agrega que en este espacio se siente como pez en el agua porque le encanta escribir y dar su opinión. “Todos los días descubrimos cosas nuevas y hay que esforzarse por contarlas a los demás”.

Finalmente, Erica y Adolfo coinciden en que el objetivo del taller es impulsar los trabajos de todos los integrantes y de esta manera dar continuidad a la tradición literaria en Yucatán, y Uayé se caracteriza por ser un grupo con magia, donde cada uno tiene su estilo propio y muy marcado que busca contribuir al acervo de la Península.

Si desean integrarse a algunos de los grupos que imparten en Taller Uayé pueden escribir al correo literatura.uaye@ gmail.com o mandar un mensaje de WhatsApp al teléfono 9999-49-38-09.