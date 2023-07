“Voz viva” recibe a María Elena González

El programa “Voz viva, lectura en boca de sus autores” presentará mañana sábado, a las 12 del día, a María Elena González Ortega, autora de “Isabel”, que habla sobre el valor de las mujeres.

“Es un libro de formato pequeño, trata de una mujer que viaja en una nao hasta la Nueva España. Hubo toda una investigación sobre qué comían, cómo se vestían y se movían”, explica.

A González, leer la historia de México le despertó el interés de crear personajes de mujeres protagonistas.

“Se me ocurrió porque a las mujeres no las visibilizan, en los libros de Historia hay muchos nombres de hombres, pero muy pocos de mujeres. Quise visibilizar a la mujer no en el modo feminista, lo que me interesa es mostrar a la mujer dándole el valor que tiene”, explicó.

Mañana, la autora leerá fragmentos de esta obra y también de otros libros.

“Voy a hablar de ese libro y abordar cuentos. Los míos son un tanto oscuros, tratan por ejemplo de una pareja con un amor loco”, indicó.

“Mis mensajes son muy duros, el ser humano no es ‘blanco’, tiene cosas negras también, somos luz y oscuridad. Pero se da a entender que, pase lo que pase, hay siempre una salida. Trato de usar la psicología en mis personajes”, afirmó.

Manifestó que su mayor reto son las retroalimentaciones en los talleres, pues tuvo que dejar su lado sutil para encontrar una forma de expresarse y aterrizar todas sus ideas en escritos.

Su meta es seguir luchado por su sueño de ser escritora, con el apoyo de las personas que la ayudan en este camino, ya que no es nada fácil, sin embargo quiere ser ejemplo como en sus libros: siempre hay esperanza y luz.— VANESSA ARGÁEZ CASTILLA