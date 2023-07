Vargas Llosa fue dado de alta de hospital español

LIMA (AP).— Los hijos de Mario Vargas Llosa informaron ayer que el escritor ya fue dado de alta de un hospital de Madrid, donde estaba internado desde el sábado, tras recuperarse del contagio de Covid-19.

En 2022, el autor de “La ciudad y los perros” y “La tía Julia y el escribidor” superó una primera infección del coronavirus, que lo obligó a ser internado en una clínica de la capital española.

“Mi padre ha recibido el alta y está recuperado”, publicó en su cuenta oficial de Twitter Álvaro Vargas Llosa, el hijo mayor del Premio Nobel de Literatura 2010 y quien agradeció al Hospital Ruber Internacional por el cuidado a su familiar.

También destacó que “innumerables personas nos han hecho llegar mensajes conmovedores desde muchos países en estos días”.

“Muchas gracias a todos! A big thanks to all of you! Un grand merci à vous tous!”, concluye el texto.

Por su parte, el centro médico señaló que transmitiría los agradecimientos a sus profesionales.

El novelista ahora se encuentra en su casa, añadió en sus redes sociales Morgana, la hija menor y quien a principios de esta semana reveló que el autor peruano nacionalizado español había sido internado en el hospital.

Vargas Llosa, de 87 años, reside con mayor frecuencia en Madrid, aunque también tiene una vivienda en la capital peruana.

El escritor estuvo en Perú hace algunas semanas realizando actividades privadas y acompañado de sus hijos y su exesposa Patricia Llosa.

Vargas Llosa nació en la ciudad de Arequipa en 1936 y ganó el premio Nobel de Literatura en 2010.