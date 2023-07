Mario Orlando Marrufo presenta su novela

Mario Orlando Marrufo Manzano presentó anteanoche, en la Biblioteca Pública “Manuel Cepeda Pereza”, la novela “Hechizo de amor en el Mayab”.

“Es un libro en honor a mi abuela y a mi madre”, dijo el autor, abordado antes de la actividad, en la que estuvo acompañado del periodista Joaquín Tamayo y el profesor Francisco Reyna Ku.

Y es que la novela no solo está basada en anécdotas que su abuela le contaba cuando era pequeño, sino que se desarrolla en Euán, de donde es originaria su madre.

La idea de escribir, compartió, le surgió de niño, cuando su abuela le contaba historias. “Mi abuela tenía mucha habilidad para contar y uno se transportaba adonde ella quería llevarte. Me encantaron tanto las historias que dije: ‘Algún día voy a escribir un libro sobre ellas’”, explicó.

Sin embargo, confesó que pasaron muchos años sin escribiera, hasta que llegó la pandemia de Covid-19.

“Sí había escrito una cuarta parte, pero se me extravió (el borrador) y pensé en dejarlo, hasta que en un sueño alguien me dijo que tengo que hacer el libro (…) Eran como las dos de la madrugada, y haciendo caso a la voz, me levanté y comencé a escribir hasta que amaneció”.

La novela, reiteró, está basada en la historia de su abuela, que siendo niña quedó huérfana y fue internada en el Convento de las Madres Josefinas, en colonia Chuminópolis, donde estuvo hasta los 16 años de edad.

La protagonista de la trama vive en ese internado donde un jaguar disecado, guardado en una bodega, le revela que va tener un hijo de un príncipe maya y que nacerá en un lugar que antiguamente fue un templo.

La protagonista, continuó el autor, no le da importancia, pero en un viaje a Oxkintok conoce a Ek Balam, un príncipe maya del cual se enamora inmediatamente.

“Fue como un hechizo, por eso la novela se llama así, por que es algo que tenía que suceder”, afirmó.

De formación autodidacta, el autor dijo que el proceso de escritura fue difícil al principio, “pero después tu mente se hace ágil, fluyen la ideas y empiezas a escribir como ‘loco’. Luego, cuando revisas, ves que la estás ‘regando’ y lo empiezas a arreglar”.

En su turno, Joaquín Tamayo destacó que “Hechizo de amor en el Mayab” es una novela que se escribió despacio para poder leerla rápidamente, y en la que, además, se nota un conocimiento de la cultura y la región.— IVÁN CANUL EK