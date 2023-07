Padre Manuel Ceballos García: Homilía del domingo 9 de julio

“Vengan a mí todos los que están agobiados y cansados”

San Mateo reúne en este párrafo tres frases o dichos que Jesús pronunció seguramente en diversas ocasiones, pero que en su conjunto nos ofrecen uno de los testimonios más claros del Maestro sobre sí mismo, sobre su persona y su misión en el mundo.

Comienza Jesús dando gracias a Dios Padre y alabándolo porque ha revelado “estas cosas a la gente sencilla y las ha escondido a los sabios y entendidos”. Jesús, al decir “estas cosas”, se refiere a toda su predicación sobre el Reino de Dios. Los “sabios y entendidos” son las personas cultas y mejor formadas, de las que cabría esperar una mejor comprensión del Evangelio, pero que encuentran en su autosuficiencia el mayor obstáculo. Creen saberlo todo; por eso Dios confunde su sabiduría; “sabios y entendidos” eran en aquel tiempo los escribas y fariseos que rechazaron a Jesús con toda su alma.

Por el contrario, la “gente sencilla” son los que llama Jesús “pobres” en sus bienaventuranzas. Es gente que no tiene ni bienes ni cultura; es la gente campesina; son todos aquéllos que entonces parecían los últimos porque no sabían interpretar la ley y no conocían los preceptos y, por ello, eran despreciados por los fariseos y los escribas de Jerusalén. Todos éstos son “la gente sencilla” y “los pobres” cuando buscan, preguntan y se abren a la gracia y a la verdad de Dios.

Después del rechazo de las altas clases intelectuales, del sacerdocio y de la aristocracia hebrea, Jesús declara explícitamente la elección de sus verdaderos amigos y compañeros de viaje: los pobres, los sencillos así como los marginados a los que Él revelará en la intimidad los secretos de su corazón, los misterios divinos de Dios Padre.

Esta declaración se transformó en un himno de alabanza y de alegría que se esparce en tres grandes estrofas: la primera es una bendición, un agradecimiento a Dios, porque del proyecto de salvación ha caído un velo a los ojos de los orgullosos y solo los débiles de la tierra logran ver la acción del Señor.

La segunda estrofa indica que Jesús es el único que conoce totalmente a Dios, y, la tercera, es un llamado a todos para que nos pongamos por el camino de Jesucristo.