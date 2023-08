Tributo a Metallica

Un concierto muy especial, que combinó el talento de la Orquesta Filarmónica de Celaya, la Orquesta de Cámara San José de Iturbide y el grupo Steelsons, fue el tributo a la banda de rock Metallica que se realizó en el Palacio de la Música.

Los aficionados al grupo, con playeras alusivas, ropa negra y algunos con chalecos de cuero, se dieron cita junto con personas de todas las edades para una buena dosis de energía musical.

“La fusión de la orquesta con un grupo yucateco de rock como los Steelsons, que tienen mucha experiencia, sin duda es algo único en la ciudad”, dijo Alejandro Góngora Jiménez, licenciado en Derecho y quien no quiso perderse la presentación, la noche del sábado pasado.

Para iniciar la velada, los Steelsons dieron pie al heavy metal con la interpretación de “Ecstasy of Gold”.

“Para los fans de Metallica, incluso para los fans de la orquesta, ésta es una experiencia única; creo que hasta estos muchachos están nerviosos”, opinó Aldo Gorjon, vocalista de los Steelsons, antes de ceder el escenario a las orquestas para que ocuparan sus lugares.

El repertorio estuvo integrado por “Sad but True”, “For Whom the Bell Tolls”, “Of Wolf and Man”, “Battery”, “Nothing Else Matters”, “Wherever I May Roam”, “Call of Ktulu”, “No Leaf Clover”, “One” y “Master of Puppets”.

No faltó quienes desde sus lugares hicieran suya la música demostrando el símbolo considerado como saludo de los metaleros, agitando la cabeza al ritmo de la música y las letras, y grabando cada momento del concierto.

Para finalizar, el director concertador dirigió un mensaje a los asistentes:

“Es un gusto para nosotros haber estado en Mérida cerrado esta jornada, han sido días de muchos ensayos, está ‘chido’ por acá”, compartió.

Los asistentes demostraron que disfrutaron cada momento de la presentación.

“Esta combinación de música me gustó mucho”, expresó Iván del Ángel Claudio.— VANESSA ARGÁEZ CASTILLA