El cine de autor busca superhéroes

¿Quién ya vio “Flash”? ¿Quién ha visto una película de Ingmar Bergman? Con esas preguntas Manuel Alejandro Escoffié Duarte dio inicio a su plática “El cine de autor en tiempos de superhéroes: ¿Una posible coexistencia?”, anteanoche en la videosala del Centro Cultural de Mérida Olimpo.

La charla, que formó parte del Seminario de Cine Contemporáneo Siglo XXI, convocó a decenas de asistentes, en su mayoría jóvenes, que muy atentos escucharon las referencias cinematográficas del ponente, quien también les cuestionó qué pasaría si viviéramos en un universo alterno, en el que Bergman dirigiera la película “The Flash” (2023).

De igual manera, recordó a Martin Scorsese, quien afirmó en 2019 que esas películas no son cine, declaración que causó mucha polémica.

“Es una controversia que se ha salido totalmente de control, que en realidad no aporta nada y, de alguna manera, es una especie de cortina de humo cultural que no nos permite ver más allá del hecho de que a él no le gusta ver películas de superhéroes. Pone sobre la mesa preguntas fuertes y necesarias, como qué dice que nosotros, como sociedad y cultura cinematográfica, el hecho de que una sola forma de cine esté acaparando prácticamente la totalidad del mercado y nosotros estemos, al parecer, conformes con ello”, dijo Escoffié Duarte, quien aclaró que él no es anticine de superhéroes.

A pesar de que hay una narrativa en el cine de superhéroes, Scorsese señaló que éste y el cine de arte jamás podrán encontrarse. Sin embargo, Escoffié Duarte recordó que hay casos de cineastas reconocidos y autores con una visión personal que se han prestado para ser parte de esas franquicias.

“Han contribuido a la popularidad de esos personajes en la pantalla grande, que ofrecen su visión, su lectura o su interpretación de ellos mismos”, indicó para luego dar algunos ejemplos: Tim Burton, Christopher Nolan, Sam Raimi y Ang Lee.

Asimismo, hizo mención de personajes extraídos de cómics a los que se les ha querido dar un tratamiento más serio y más realista para afianzarlos en las tradiciones de la cultura cinematográfica, como el Joker y Logan (de X-Men).

En su ponencia, Escoffié Duarte igualmente hizo un repaso de cómo ha evolucionado la forma de hacer películas en Hollywood.

Señaló que en un principio, y hasta la década de 1950, los grandes estudios prácticamente monopolizaban el mercado y no permitían que sus estrellas, sus directores o sus guionistas trabajaran para otras casas productoras.

En esa época, los directores no tenían la capacidad de tomar decisiones a nivel creativo como hoy en día.

“La persona que tomaba las decisiones, elegía el guión, el reparto y las locaciones, era el productor. El director era como un artesano contratado para que entregara la película en tiempo y forma, adhiriéndose a un presupuesto”, subrayó.

Por ello, en esa época no existía lo que hoy se conoce como cultura de autor, que empezó a visualizarse en los años 60 con Orson Welles y Alfred Hitchcock.

En los 70, cuando los estudios eran manejados por una nueva generación, ésta dio libertad creativa a cineastas como Steven Spielberg, George Lucas, Francis Ford Coppola y Martin Scorsese, quienes dirigieron cintas que de otra forma no hubieran visto la luz.

En esa época, aún no se veía con buenos ojos a los largometrajes de superhéroes, considerados poco rentables o para niños, aunque ya había antecedentes, como “Supermán”, que llevaba a Marlon Brando y Gene Hackman en su elenco.

El panorama para este tipo de películas comenzó a cambiar con “Batman” dirigida por Tim Burton, que resultó ser un éxito de taquilla, en parte porque tuvo a Jack Nicholson en su reparto, ya que Michael Keaton no era bien visto como el hombre murciélago, pues venía de actuar en comedias.

Después se filmarían más producciones de superhéroes, pero el verdadero punto de inflexión ocurrió con “Iron Man” (2008), primera cinta producida por Marvel Studios, que introdujo el concepto del multiverso.— IVÁN CANUL EK