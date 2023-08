Presbítero Alejandro de J. Álvarez Gallegos: Hacerse cargo de las culpas

A menudo se considera la culpa una emoción negativa y autodestructiva. Y es verdad si se aclara la terminología. El sentimiento de culpa, sin lógica o no abierto a pedir perdón. El arrepentimiento, a la reparación es devastador. Desencadena síntomas depresivos y aumenta las dependencias.

Contrariamente a lo que se podría pensar, los sentimientos de culpa de quien no logra controlar sus impulsos por beber, el uso de internet, los vicios, etc, no disminuyen la impulsividad, sino que la acrecientan.

Si uno se siente culpable, subraya David Burns, puede reaccionar de modo defensivo a las críticas y no corregirse; cuando no supone una disminución de la autoestima, en cambio, es más fácil admitir los errores.

La culpa autodestructiva no ayuda a aprender ni a cambiar, sino que aumenta las defensas patológicas, las negaciones y las protestas.

El primer paso ante un sentimiento de culpa es intentar ser realistas: reconocer que algo se ha hecho mal y luego elaborar estrategias para corregir el problema. Aquí es preciso sustituir la culpa con la empatía, es decir; la capacidad de ver las consecuencias positivas y negativas de los comportamientos, sentir dolor por lo que hemos hecho mal en nosotros o en los demás, pero sin etiquetarse como malos por completo y sin remedio.

La confesión

Para los que practicamos la fe cristiana en la Iglesia Católica, existe una vía muy particular para transformar la culpa: el sacramento de la reconciliación (confesión de los pecados).

En la práctica, muchas veces se vive la experiencia que después de una auténtica confesión, de una seria y profunda reflexión acerca de los pecados cometidos, de un verdadero arrepentimiento y de recibir la absolución de los pecados cometidos; la persona después de algún tiempo, aún sigue con el sentimiento de culpabilidad. Y aquí, cabe hacerse la pregunta, ¿por qué dudo de la misericordia de Dios? ¿considero tan grandes mis pecados que Dios no me “puede perdonar”?

Considero que, ante esto, es necesaria una terapia con un especialista en salud mental, pues muy probablemente se están cargando culpas del pasado que aún no han sido resueltas, y por esto es preciso un acompañamiento con un profesional de la salud mental.

No olvidemos que todo ser humano tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario de todo hombre, en el que éste se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquella.

El Catecismo subraya: “el hombre prudente, cuando escucha la conciencia moral, puede oír a Dios que le habla”.— Coordinador diocesano para la Pastoral de la Vida.