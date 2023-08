Mañana se escuchará la “voz viva” de María San Felipe

Combinar música y literatura caracteriza a la autora del libro “Ni que nos quedaran tantos”: María San Felipe. Como madre, hija, psicóloga y aficionada a la neurociencia se dio el tiempo de escribir y lanzar hace dos meses la obra.

A raíz de un recital de poesía en Puebla, donde compartió los versos de “Cobarde”, surgió este proyecto de 90 páginas dedicadas a la tristeza, al dolor y a la pérdida de una persona.

“Mi caso fue una ruptura de relación, decidí salir emocionalmente de ahí lo más rápido posible. Hacía todo lo que acostumbramos hacer para salir de las penas y no funcionaba. Yo me preguntaba: ¿por qué duele tanto?”, recuerda la cantante.

“Entonces decidí quedarme a vivir el duelo conmigo y esto llevó años, pasé por la tristeza profunda que hace que te duela el cuerpo inconscientemente, luego la fantasía de que podía tener una solución, después el enojo y, de último, empezar a soltar. Todos mis poemas, hasta los de reclamo, son de amor, en el fondo son algo como ‘deberías estar aquí porque te amo’”.

Vivir el duelo le permitió volver a existir en plenitud y hablar de ello sin dolor y expresarlo en sus canciones. Sobre todo, hizo que muchas personas se identificaran con ella y le hicieran sentir que les daba fortaleza.

Incluso, confiesa que la dedicatoria impresa en el libro no es la que planeó en principio, debido a que no quería ser tan directa. Ahora la puede revelar, ya que no le duele: “Por ser la ventana de mis heridas más profundas y espejo de mí para sanarlas”.

“Ahora, al poder decirlo por primera vez siento bonito, porque veo cuando las cosas pasaron y las analizo desde otro lugar”.

“Es saberlo con la razón y sentirlo cuando se integra el ser, encontrar el camino para curar mis heridas, pero más que nada poder sentirme completa”, señala.

Todo esto y más lo compartirá mañana sábado, a las 12 del día, en el Centro Cultural “José Martí”, como parte del programa “Voz viva, lectura en boca de sus autores”. La entrada es libre.

“Voy a platicar una hora con la gente. Voy a estar ahí para ellos, dar lo que gusten de mí, hablar de mi carrera, mi literatura con el corazón abierto para conocernos más. Si quieren que lea, voy a leer; si quieren que cante, voy a cantar”, adelanta.— VANESSA ARGÁEZ CASTILLA