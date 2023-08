Dzidzantún tiene su cariño

Cuando a la maestra Bertha Coralia Bustillos Brito viuda de Zapata, quien hoy cumple 104 años, se le pregunta qué se siente celebrar más de cien años, responde con humor que a su edad ya no se cumplen años porque “los años vuelan y chocan”.

La profesora, quien hoy festejará su onomástico rodeada de sus tres hijos, 11 nietos, 11 bisnietos, tres tataranietos y demás familiares en un hotel del centro de la ciudad, vio la primera luz en Mérida el 12 de agosto de 1919. Sus padres fueron Juan Bustillo León y Piedad Brito Sansores.

De buen humor, y a pesar de que la memoria le traiciona por momentos, la maestra hilvana recuerdos de su etapa como profesora en la primaria de Dzidzantún y otras escuelas hasta que se jubiló después de 32 años de servicio.

Fue una etapa muy bonita para ella, a pesar de que hubo ciclos escolares en los que atendió a grupos de 90 alumnos o más. Pero en esa época, señala, había más respeto.

“Los jóvenes respetaban a los maestros, no como ahora que todo ya cambió mucho”, admite la dama, quien con todo y que tiene más de cien años no usa anteojos, camina (apoyada de una andadera) y no tiene una dieta especial.

La edad, si acaso, se le nota por el cabello algodonado, la audición débil y la memoria que por segundos se le escapa; fuera de ello es una mujer muy animada que murmura canciones con los ojos cerrados.

También recuerda sus años en Dzidzantún, donde se casó y creció a sus hijos. El día de su boda, cuentan sus hijas, caminó desde su casa hasta la iglesia con su vestido de novia, y la gente salía para verla pasar.

En Dzidzantún permaneció 22 años y fue allí donde conoció a Manuel Zapata Sobrino, con quien tiempo después se casaría y procrearía a Juan Manuel, María de Lourdes, Flor María del Socorro y Clara Lizbeth, quien falleció de pequeña.

Apoyada de sus hijas María de Lourdes y Flor María, doña Bertha recuerda que su infancia fue muy dura, pues su padre falleció cuando ella y sus hermanos aún eran menores.

La situación fue complicada, y hubo ocasiones en que prácticamente vivieron de la caridad. Las carencias, sin embargo, no fueron un obstáculo para salir adelante, pues con mucho esfuerzo la joven Bertha logró matricularse en la Normal “Rodolfo Menéndez de la Peña”, donde estudió para maestra de primaria.

Luego de graduarse no fue fácil conseguir una plaza, pero tuvo la fortuna de dar clases en varias escuelas, entre ellas la “20 de noviembre” de Dzidzantún, donde permaneció dos décadas.

En esa escuela tuvo la oportunidad de darle clases a sus hijas, a las que brindó un trato igual que al resto del alumnado. “Nos decía que allí (en la escuela) no le dijéramos mamá, sino maestra”, recuerdan sus hijas.

En dicha escuela, la maestra Bertha fue tan querida que el año pasado se develizó una placa con su nombre en la biblioteca.— IVÁN CANUL EK