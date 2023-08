Eclipse anular de Sol 2023 en Yucatán: cómo verlo con una caja de zapatos o de cereal

Para observar el eclipse anular del Sol del 14 de octubre próximo serán necesarios telescopios dotados con filtros especiales, que estarán disponibles a la población en general en varias sedes.

Sin embargo, también se podrá apreciar con la ayuda de cámaras estenopeicas, que se enseñaron a fabricar en un taller que impartió ayer el biólogo Juan José Durán Nájera en el Museo de Historia Natural.

Cómo hacer un proyector estenopeico para ver un eclipse solar: paso a paso

Para elaborarla se necesita una caja de zapatos, de cereal o de otro tipo, mientras más grande mejor; cinta adhesiva, papel aluminio y una hoja en blanco.

En un lado de la caja se cortan dos cuadrados, aproximadamente de tres por tres centímetros, con cierta distancia entre ellos. Uno de los cuadrados debe cubrirse con papel aluminio y, con un alfiler, hacerle un orificio.

Al fondo de la caja se pega la hoja en blanco.

Según se explicó, el día del eclipse hay que colocarse de espaldas al Sol y acercar el ojo al visor (el cuadrado sin cubrir) para ver el reflejo de luz en el fondo.

El biólogo Durán Nájera hizo hincapié en la importancia de no ver directamente el fenómeno, porque se podría sufrir quemaduras en la retina. Esto, apuntó, debido a que el ojo humano no tiene receptores de dolor, así que no se sienten molestias al ver el Sol, pero con el tiempo aparecen las lesiones.

También subrayó que no se deben usar vidrios ahumados ni ver el fenómeno en charcos de agua ni espejos.

El experto recordó que el eclipse comenzará a ser visible a las 9:45 a.m. del 14 de octubre y será anular —también los hay total y parcial— porque se observará un “anillo” alrededor del astro.— Ilse Noh Canché