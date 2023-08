Recupera Luna Miguel a autoras casi desconocidas

MADRID (EFE).— “Lo que más se me ha instalado en el cuerpo es la visceralidad, la ausencia de miedo y el atrevimiento de las escritoras latinoamericanas”, dice Luna Miguel, autora del libro “El coloquio de las perras”.

La obra, escrita en 2019, es una compilación literaria que rinde homenaje a aquellas autoras hispanohablantes que “fueron ninguneadas, maltratadas y olvidadas por el hecho de ser mujeres”, como son los casos de Elena Garro, Gabriela Mistral y Alejandra Pizarnik.

Según Miguel (Alcalá de Henares, 1990), la filosofía que pregona en su texto también está presente en su ejercicio personal de lectura.

“Hay muchos autores del boom o del siglo XX que son canónicos, a los que procuro leer lo menos posible, porque pienso que hay tan poco tiempo en esta vida...”, dice.

“Si tengo que elegir entre leer a Gabriel García Márquez, que ya lo ha leído todo Dios, o a Elena Garro, de la que todavía nos queda mucho por descubrir, seguramente por mi trabajo y vocación escogeré a Elena Garro”, justifica y agradece que en España haya mejorado el acceso a la literatura escrita por mujeres.

“En los últimos años sí hemos podido acceder a muchas obras, pero hace cinco años intentabas comprar un libro de Elena Garro, de Marvel Moreno o de Pita Amor y era imposible”, afirma la autora, que este año lanzó “Un amor español”.

Al abundar sobre “El coloquio de las perras”, que lleva el mismo título de un cuento de la puertorriqueña Rosario Ferré, Miguel confiesa que a “cuatro o cinco años de haberlo escrito” le duele que muchas autoras que ha descubierto últimamente no estén incluidas.

A futuro

Por esa razón, para ella éste es un “proyecto bonito de por vida” que le gustaría continuar ampliando para que finalmente se convierta en un catálogo, con el que pueda seguir escribiendo sobre “un montón de mujeres que deberíamos leer”.

Entre las que incluiría se encuentran la cubana Dulce María Loynaz, las chilenas Teresa Wilms Montt y María Luisa Bombal, la costarricense Yolanda Oreamuno y la mexicana Josefina Vicens, aunque para la también periodista y poeta española este catálogo es realmente “infinito”.

Lanzar “El coloquio de las perras” fue “un deber”, ya que “desde muy joven me han llamado como poeta para participar en festivales y eventos en América Latina y yo, como española, me sentía de repente en una especie de lugar extraño”, admite.

“¿Por qué me están trayendo a mí si seguramente aquí hay muchas personas haciendo cosas increíbles?”, revela que se cuestiona.

La autora relata que este encuentro con las obras de escritoras latinoamericanas comenzó en redes sociales y en sus viajes.

“Empecé a conectar con otras poetas jóvenes de lugares a los que iba gracias a las redes sociales. Comencé a preguntarles por sus abuelas y referentes literarias y me di cuenta de que todas esas referentes en España no las conocíamos o no estaban editadas”, explica.

“Entonces, fue un poco eso. ¿Cómo puedo hacer que la gente de aquí que me lee comparta mis lecturas y se reivindique a esas abuelas que no nos han dejado conocer?”, agrega.

Luna Miguel pertenece a un grupo de mujeres referentes en la difusión de literatura latinoamericana en España. En 2015, junto con la novelista española Elena Medel, escribió la antología “Los reyes subterráneos. Veinte poetas jóvenes de México”, en la que incluyó textos de Clyo Mendoza.

“Soy muy fan de Clyo Mendoza, tanto su poesía como su novela ‘Furia’ me parecen fascinantes. Es alguien a quien admiramos hace tantísimo tiempo y es maravilloso que al fin su obra pueda leerse aquí”, resalta.

La labor de Miguel por la difusión literaria está en “El coloquio de las perras” y en sus redes sociales, en las que difunde el trabajo de escritoras latinoamericanas en España para que “las perras ladren muy alto y sean escuchadas”, como dice una línea de su nuevo libro.