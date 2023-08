El dolor interno se volvió un poemario de Valeria Carrillo

Durante el confinamiento por la pandemia muchas personas experimentaron ansiedad, tristeza y depresión, entre otros trastornos mentales. Esto las obligó a acoplarse a una nueva realidad y buscar maneras de comunicarse con los demás.

Ése fue el caso de Valeria Carrillo Cervantes, quien a raíz de sus vivencias en el encierro escribió “De mis lágrimas brotaron flores”.

Basándose en sus propios pesares, malos ratos y formas de salir adelante, Carrillo encontró en la escritura una forma de terapia que convirtió en un poemario para compartirlo con quienes buscan superar problemas de salud mental.

Para ella es importante que sus textos permitan comprender que la salud mental no es cosa de otro mundo, que siempre hay una manera de atenderla y, aunque tome tiempo, se puede vivir con los trastornos si se cuenta con el apoyo adecuado.

“La idea es que personas que pasen por lo mismo encuentren en mis palabras un apoyo o, incluso, una forma de sentirse comprendidas y escuchadas”, declaró anteanoche en la presentación de su libro, en la Biblioteca “Manuel Cepeda Peraza”.

La obra recopila poemas que expresan los sentimientos que le causaron los cambios que dio su vida, “los temas que abordo vienen de mi propio conocimiento de estar lidiando con la ansiedad y la depresión; he lidiado con ellas desde la pandemia y buscaba una forma de expresar lo que sentía”.

Aseguró que, una vez que empezó a escribir, los textos continuaron fluyendo hasta que se dio cuenta que ya tenía todo un libro.

En la velada leyó un fragmento contenido en la publicación de 90 páginas: “La puerta se cierra y yo estoy dentro, el vehículo se mueve y todo comienza de nuevo, me asfixio entre paredes de metal y cristal, el resto respira, duerme y se acomoda; yo quiero correr, me agito en mi asiento, me rasguño para que el dolor me haga olvidar, me pellizco, cierro los ojos, quiero salir, pero no puedo y aún queda una hora”.

Los ejemplares cuestan $250 y están a la venta en la “Cepeda Peraza” y los sitios virtuales de Amazon y La Casa del Libro.

Valeria Carrillo se encuentra actualmente, como ella misma indicó, en su mejor momento, saliendo adelante y luchando día a día por disfrutar de la vida y las maravillas que le rodean, como sus seres queridos.

“Ahora me encuentro muy agradecida con esta oportunidad y sigo trabajando en mí misma, enfocándome en mi licenciatura como pasante de Historia en la Uady”.— VANESSA ARGÁEZ CASTILLA