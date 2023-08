Una huella de paz e historia

El 11 y 12 de agosto se conmemoraron 30 años de la visita del Papa Juan Pablo II a Yucatán y los recuerdos aún se mantienen vivos.

En la edición de ayer publicamos algunos de los momentos de la presencia del Papa Juan Pablo II. Pero ¿qué ha sido del lugar donde hace 30 años celebró una multitudinaria misa?

Hoy por hoy, el terreno quedó como parte de un fraccionamiento que lleva el mismo nombre: Juan Pablo II.

El 12 de agosto de 1993 una gran cruz de metal recibió a miles de personas, este símbolo, junto con la plataforma que se utilizó para la celebración eucarística, aún se conservan.

Muchos vecinos de los alrededores no recuerdan la visita; en su mayoría, no vivían ahí, pues, como explicó Jesús Manuel Crespo, el fraccionamiento aun no se construía y solo existían algunas calles cercanas.

Jesús Manuel y su familia viajaron a Izamal, donde el Papa ofició una misa y tuvo un encuentro con las etnias indígenas. Su esposa, recuerda, acudió por la bendición, ya que estaba a semanas de dar a luz. Antes de que se construyera lo que hoy es la iglesia del fraccionamiento, el cuarto que el Santo Padre utilizó para cambiarse la tarde del 12 de agosto, fue una capilla.

Daisy Domínguez estuvo presente en la misa, tenía 24 años, y recuerda que hubo mucha gente, el terreno, fue desmontado para que la gente pudiera acceder.

A diferencia de hace 30 años cuando miles de personas se congregaron en este lugar, anteayer sábado, la iglesia del fraccionamiento lucía tranquila, con algunas personas en el interior, en lo que parecía ser una imposición de manos por parte de un grupo de señoras, quienes comentaron que no estaban presentes durante la visita del Papa. No hubo alguna celebración especial.— Ilse Noh Canche