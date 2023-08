Instruirán sobre la educación inclusiva

Garantizar la no discriminación en la educación de las personas con discapacidad es uno de los objetivos del taller “Sensibilización sobre educación inclusiva y no discriminación”, en el que se brindarán herramientas para construir el conocimiento sobre este tema y desarrollar estrategias que garanticen la no discriminación.

El taller será impartido por integrantes del Centro por la Justicia, Democracia e Igualdad (Cejudi), en dos fechas: hoy martes y el próximo día 22, en ambos casos en el Centro Cultural “José Martí”, de 4 a 6 de la tarde.

María Paula Balam Aguilar, directora ejecutiva de Cejudi, comparte que el taller es parte de un proyecto en el que presentarán un corto-documental con el tema de los cuidados en torno a las personas cuidadoras de las infancias con discapacidad, específicamente con autismo. Esto será el 6 de octubre.

El taller busca incidir y continuar con la difusión y construcción de un sistema educativo libre de violencias e inclusivo. Por ello hablarán sobre cómo garantizar la no discriminación en la educación en cuanto a género, diversidad de identidades y orientaciones sexoafectivas, entre otros.

Buscan poder desarrollar estrategias desde las instituciones, personal educativo y personas en general, por lo que el taller es para todo público: para maestros, la mamá, la hermana, el papá, el hermano de la persona con discapacidad y las propias personas con discapacidad.

La intención es dar difusión y concienciar sobre el tema, y dar herramientas de cómo construir la no discriminación desde la colectividad, desde los espacios como personas, para que sean inclusivos y sin violencia.

Explica que el taller está diseñado con metodologías participativas, ya que no solo se trata de brindar conocimientos, sino también de construirlos desde lo colectivo.

Es así como los familiares, por ejemplo, pueden aprender cómo construir de forma colectiva con herramientas que beneficien a las personas que tienen bajo su cuidado, y se reduzcan las barreras de las personas con discapacidad a las que atienden.

Respecto al enfoque que se dará en el área educativa, María Paula manifiesta que es parte de un estrategia que están desarrollando como organización desde hace unos dos años, en la que han estado trabajando en el tema de los espacios educativos libres de violencia, de violencia sexual, y con la elaboración de protocolos y otras acciones.

Asegura que en los espacios educativos hay discursos que se han normalizado entre el alumnado, los maestros, la institución, y lo que quieren es fortalecer las estrategias para reducir la discriminación en esos espacios.

Inscripciones

Para participar en el taller es necesario registrarse llenando un formulario, el cual puede encontrar en las redes sociales de Cejudi.mx. En Facebook se les encuentra como Centro por la Justicia, Democracia e Igualdad.

Para resolver dudas y obtener más información puede enviar un correo a contacto@cejudi.org. El taller es gratuito y abierto a todo público. Se puede optar por asistir al curso de hoy o el del martes 22.

El proyecto es beneficiario de los Fondos Municipales para Jóvenes Creadores.— IRIS CEBALLOS ALVARADO