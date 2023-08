Por el periodismo no se siente sola

CIUDAD DE MÉXICO (AP).— A más de una década del fallecimiento de Carlos Fuentes, Elena Poniatowska se convirtió en la ganadora del Premio Internacional de Literatura que se creó en honor de su amigo.

“Yo conocí a Carlos, que ni era escritor, era hijo de embajadores”, recordó la autora. “Cuando no estaban sus papás, él daba grandes fiestas, no daba mucha bebida porque no había mucho dinero, pero sí había mucho baile, él bailaba, le gustaba muchísimo; al principio no bailaba bien, daba bastantes pisotones, pero aprendió”.

Poniatowska, de 91 años de edad, recordó a Fuentes como un hombre “que todo lo quería saber”.

“Se subía a un taxi y se volvía el mejor amigo de los taxistas, iba al Sanborns, todas las meseras le contaban de su vida”, indicó.

“Se hizo amigo de toda la gente... Y así logró una novela realmente importante”, agregó sobre “La región más transparente”.

Destacó la cercanía de Fuentes con Alfonso Reyes y Octavio Paz. “Carlos hizo una carrera meteórica, deslumbrante, con una repercusión enorme entre los jóvenes. Escribía (a máquina) con un solo dedo, que se le deformó... Ya lo tenía completamente chueco, pero la pasión que puso fue enorme”.

“Me llamaba Poni, por chaparrita, tamaño de un poni”, agregó la autora.

En una conferencia que ofreció para hablar del galardón, Poniatowska estuvo acompañada por su hijo Felipe y representantes de la Secretaría de Cultura y la UNAM, organizadores de la distinción a la creación literaria en español.

“Para nosotros es un honor como familia recibir este premio”, declaró Felipe Haro. “El último recado que dejó Carlos Fuentes, el 15 de mayo, fue a Elena Poniatowska, así de cercana era la relación”.

La escritora dedicó palabras de consuelo a Silvia Lemus, viuda de Fuentes y madre de sus hijos fallecidos Natasha y Carlos. “Perder de un golpe a dos hijos para una madre creo que es lo peor que te puede suceder. Todo el consuelo que uno pueda dar, finalmente no reemplaza para nada a la persona”.

En varios momentos afirmó que el premio lo obtuvo gracias a su trabajo y aprendizaje continuo como periodista, labor que desempeña desde 1953 y por la que ha entrevistado a María Victoria, Tongolele, María Félix, presos de Lecumberri y obreros. Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco y Marta Lamas fueron otros de los amigos que recordó como parte de su trayectoria.

“La soledad del escritor, la gran soledad frente a la mesa de trabajo aísla, pero en el caso del periodismo la sala la de redacción puede llegar a ser una fiesta, al menos es lo que yo viví en los periódicos”, manifestó.

Haro señaló que la voluntad de Poniatowska y su familia es hacer el mayor esfuerzo para que su acervo permanezca en México en condiciones óptimas. “Elena dijo que quiere que se quede todo junto”, reveló Haro.

“El acervo es de todos y todos lo pueden consultar”.

El Premio Internacional Carlos Fuentes es otorgado a escritores que, por el conjunto de su obra, enriquezcan el patrimonio literario de la humanidad. Está dotado con un diploma, una obra escultórica diseñada por Vicente Rojo y el equivalente en pesos mexicanos de 125,000 dólares. La ceremonia de premiación será en noviembre.