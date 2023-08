Estefanía Lavalle estrena la balada “Tu falso amor”

Con 13 años de trayectoria, la yucateca Estefanía Lavalle está viviendo una nueva faceta con el estreno de la balada “Tu falso amor”, cuyo título encierra y describe el contenido de sus letras.

Estefanía presentó la pieza anoche en el Palacio de la Música, en el concierto que ofreció Carlos Macías, autor de la composición y quien ha recibido siete postulaciones a los premios Grammy.

Estefanía acaba de mudarse a Ciudad de México, donde es vecina de Carlos y ha empezado a incursionar en la composición.

Ayer, antes del concierto, ambos dieron a conocer los detalles de la balada y de sus proyectos.

Luis Lavalle es padre y mánager de Estefanía.

La joven afirmó que su nueva canción próximamente estará disponible en las plataformas virtuales.

Incluso, va a grabar el vídeo correspondiente.

Lavalle reveló que en el último año ha vivido cosas importantes, especialmente desde que conoció a Carlos Macías.

“Hay un antes y un después desde que lo conocí. Sin duda, nuestra historia es muy bonita”, puntualizó.

Recordó que el compositor visitó Mérida a finales de 2021 y la invitó a ser telonera de su espectáculo.

En el escenario le entregó una carta, lo que representó el inicio de una historia importante. “Vengo aquí para luchar por este sueño y trabajar duro. Desde entonces he tenido un crecimiento constante y he estado avanzando, pero esto no lo hubiera logrado sin el apoyo del maestro Carlos, que me ha apoyado. Estoy sumamente agradecida por este camino que empieza con esta canción”, señaló Estefanía.

Recordó que el año pasado el autor se presentó en el Palacio de la Música, con motivo del Día de la Madre, y ella estuvo como invitada.

Platicaron de lo que sería “Tu falso amor”, cuya composición duró casi un año.

“Cantarla es maravilloso. Seguiré cantando otros temas del maestro”, agregó y admitió que está abierta a experimentar con otros géneros musicales.

Por su parte, Carlos Macías declaró que es cantante, compositor y productor chiapaneco, y siempre se siente honrado de venir a Mérida.

“La ciudad me gusta muchísimo y amo al Estado. Cuando estoy aquí siento una inmensa avalancha de emociones. Sin embargo, es inevitable sentir nostalgia al pensar en el maestro Armando Manzanero, quien fue mi gran mentor, mi amigo y casi mi padre. Del único hombre del que he estado enamorado en mi vida es de él, de nadie más”, expuso.

“Manzanero decía que era importante apoyar a las nuevas generaciones, ya que pensaba que era fácil grabar una canción solo cuando eres un artista conocido”.

Para Carlos Macías, una canción encuentra a su intérprete y dio el ejemplo con “Tu falso amor” que le dio a Estefanía Lavalle, a quien admira por su tenacidad y perseverancia.

Subrayó que esta canción es especial ya que la escribió junto con Violeta Fenner, también de Chiapas y quien falleció a los 24 años de edad. Ella, afirmó, tenía un talento musical único.

Con 10 años de trayectoria, ha sido postulado a los premios Grammy, pero hasta ahora no ha ganado ninguno. A este respecto, consideró que lo que tiene que motivar es hacer las cosas bien. “Quizá no me lo he ganado porque hay muchísimos intereses de por medio. Hace cuatro años tuve diferencias con los organizadores”, explicó.— CLAUDIA SIERRA MEDINA