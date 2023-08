Ginebra, agua quina y el factor botánico, perfección

Seguimos en pleno verano y explorando otras bebidas que no sean vino me encontré con algo que se está poniendo muy de moda por su refrescante sabor y que es ideal para la playa: me refiero al gin-tonic, una maravillosa combinación de ginebra, algunos tipos de botánicos y agua tónica, o como familiarmente la conocen aquí en la Península, agua quina.

Para encontrar los orígenes de la ginebra tenemos que remontarnos hasta Holanda, hoy día Países Bajos, del siglo XVII.

Allí, un boticario llamado Leiden mezcló la ginebra que se consumía por aquella época —que era de mal gusto y de muy baja calidad— con bayas de enebro para intentar suavizar su sabor.

A esa nueva bebida se la llamó jenever, que en neerlandés significa enebro y que en castellano se ha adaptado como ginebra.

A Inglaterra

Hacia finales del siglo XVII, los soldados ingleses que estaban en Holanda vieron que la población local utilizaba la ginebra como remedio contra la peste bubónica y se llevaron la receta a su país.

Esta bebida fue rápidamente adoptada por las clases bajas inglesas, que la destilaban en sus propias casas y para el siglo XVIII ya era la bebida nacional por excelencia.

Con el tiempo fue evolucionando su modo de fabricación y los ingleses la ajustaron a sus gustos personales, dando lugar a lo que conocemos como Gin o London Dry, que en Europa está de moda desde 2010.

Los botánicos

El protagonista de ese maravilloso cóctel son los botánicos, por lo general semillas de cilantro, cardamomo, pimienta rosa, canela, anís estrellado, flores de jamaica, pimienta de cayena.., que le dan el toque perfumado.

El secreto de un buen gin-tonic es: tener una copa con mucho hielo, dejar enfriar la misma, agua quina o tónica y la ginebra a su elección.

La preparación es todo un ritual: se coloca mucho hielo en la copa, integramos algunas semillas de su preferencia. Agregamos una medida de ginebra y con una cuchara de tipo bailarina colocamos el agua quina. Ese tipo de cucharas traen unas estrías a modo de espiral, por donde va bajando prolijamente y se comienza a mezclar suavemente.

Es una maravilla prepararse un buen gin-tonic y sentarse con amigos a platicar y a disfrutar.

Yo intento tener variedad de marcas de ginebra y de aguas quinas de diferentes tenores para poder hacer variaciones tanto de ginebras como de agua tónica y de botánicos. Por ejemplo, algunos solo con cardamomo y una lasca de limón, otros con canela y pimienta rosa, otros con anís estrellado... les puedo asegurar que sus amigos se lo agradecerán.

Algunas personas afirman que si el cóctel contiene un alcohol muy fuerte, el trago va a saber mal; pero esto es equivocado.

El efecto refrescante de esta bebida hace que el alcohol no se sienta tanto, como en otros tipos de destilados como vodka o ron, aunque el efecto sea el mismo.

Les aseguro que con dos o tres de estos gin-tonics la relajación será total.

Por último, les comento que en el mercado local hay muy buenas ginebras y de excelente destilación; de hecho, ya tenemos en el mercado ginebra 100% yucateca, que tiene un aroma especial a eneldo y es digna de probarla. También las hay de marcas internacionales de primer nivel y de excelente calidad.

Salud y hasta la próxima semana.