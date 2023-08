Versos en el Palacio de la Música

De versos de amor y melodías de un empedernido romántico se llenó anteanoche el Palacio de la Música con el concierto del cantante y compositor Carlos Macías.

La presentación fue parte de su gira “Tantos versos”, por el Sureste y el Caribe.

Carlos Macías tiene su público y, aunque no abarrotó la sala, sí llenó gran parte de ésta, con personas que desde antes de las 20 horas formaron una larga fila para acceder al recinto.

El músico chiapaneco dejó a flor de piel sus emociones, con versos cantados con diversos instrumentos e incluso a capella.

Carlos Marcías tocó el piano y la guitarra y estuvo acompañado por músicos que forman su equipo y una saxofonista invitada.

Macías dijo que todos los cantantes deberían estar en el Palacio de la Música y pidió un aplauso para Armando Manzanero, a quien llamó su amigo y mentor.

Macías cantó diversos temas de su autoría, como “Si tú me fallas”, “Y yo no soy tu dueño“, “Yo no soy”, “Yo te pienso”, “Quédate conmigo”, “Con esa boquita” y “Cuando me besas”.

Entre cada canción platicó con el público e hizo comentarios humorísticos.

En un momento recibió una invitación para recibir un masaje. Él correspondió con una flor y una carta.

Cantó un tema con notas tropicales, en las que asomaron imágenes de su natal Chiapas.

Una de sus canciones “favoritas” la interpretó en la velada: “Basta”, de su autoría y que en el pasado interpretó a dueto con Manzanero, quien, aseguró, le expresó su satisfacción con el tema. Dijo que lo felicitó porque esta canción “me iba a dar de comer toda la vida”.

Incluso se transmitió el vídeo del dueto con Manzanero, un pañuelo del cual le obserquiaron en la velada. Y él por su parte llevó una guitarra que le regaló Alejandro Sanz.

Otro de los temas que entonó y que fue coreado fue “No”, entre otros más.

Carlos Macías también ofreció temas de otros compositores.

Como estaba anunciado para este concierto, la yucateca Estefanía Lavalle salió al escenario para ofrece la balada “Tu falso amor”, canción de Carlos Macías, avecindado en la capital del país al igual que la intérprete.

La joven apareció entre una lluvia de aplausos.

Con Estefanía, Macías cantó un tema que grabó con Lisset: “Y sin embargo”.

Carlos Macías actuó hace un año en el Palacio de la Música y regresó a este escenario con bríos renovados, apoyando la carrera de la joven yucateca y, como él dijo, siguiendo las enseñanzas de Armando Manzanero.

Antes del concierto manifestó que le encanta estar en la tierra de Manzanero. “Es una prueba de fuego porque la gente conoce mucho de música”, consideró.

Como parte de la gira “Tantos versos”, Carlos Macías actuó ayer en Playa del Carmen, hoy lo hará en Cancún y mañana en Cozumel.

Los detalles de las presentaciones se pueden conocer en Facebook e Instagram: Carlos Macías.— CLAUDIA SIERRA MEDINA