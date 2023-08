Pastora Quintal Franco planea seguir viajando a sus 102 años

Los años pasan y no en vano. Poder decir que se ha gozado de buena calidad de vida es todo un privilegio y un honor, pero para ello hay que saber disfrutar el día a día y un ejemplo de ello es la señora Pastora Quintal Franco viuda de Godoy, quien el próximo lunes 7 celebrará su cumpleaños número 102.

Tanto para ella como para sus familiares es un orgullo que llegue lúcida, con buen humor y una gran sonrisa a dicha edad, por ello el interés de compartir con el Diario un poco de la experiencia que ha tenido en el camino hasta encontrarse en su actual etapa, en que es la más querida y consentida de los integrantes de su hogar.

“El secreto es que dejen los vicios, que no se pasen de copas, no fumen, y si hacen algo de eso que aprendan que todo es con medida, o evitarlo y buscar la felicidad donde la haya. Veo que la gente ya no descansa, pero es necesario, les recomiendo que viajen mucho”, declaró.

Consideró que lo más importante es vivir al máximo cada etapa de la vida, que sin importar las bajas y altas se valoren los esfuerzos, y de eso da fe por experiencia.

“Solita me hice”

“Crecí sola con los familiares de mis papás. Así estuve toda mi vida después, yo solita me hice y gracias a Dios yo no me perdí, porque una persona sola se pierde. A mí me apoyaron mis grupos, eso es lo que me mantuvo”, dijo la centenaria dama.

Uno de los retos más grandes que afrontó fue cuando su compañero de vida, el señor Arturo Godoy Ortiz, falleció a los 59 años de edad y ella tuvo que buscar la forma de salir adelante por sus hijos, los cuales han sido todo para ella y ha entregado su vida por ellos.

“Mi mejor momento fue cuando fui mamá de mis tres hijos, ahora ya tengo cinco nietos y dos bisnietos. Cuando falleció mi esposo, ver por mis hijos fue un reto; trabajé como modista; a veces, mientras ellos dormían, a las 2 de la madrugada estaba empezando a costurar. Hice una carrera en eso”.

“Con la familia de mi esposo teníamos un negocio y cada quien tenía su clientela”, recordó.

“Incluso empecé a sacar excursiones con tal de ir a pasear en familia. Conocí todo México, mi último viaje fue a Tierra Santa con mi sobrina de 45 años”.

“Con mi esposo, y luego sola con mis hijos, he tenido una vida muy amable y feliz”, confesó doña Pastora.

“Hay esperanza”

La señora Quintal es una mujer con mucha fortaleza, no solamente por su carácter sino también porque ha sabido salir adelante y cumplir sus deseos de seguir viajando. “Mientras haya vida, hay esperanza”, apuntó.

“Me gustaría seguir viajando, siempre hace falta una escapada, hay que divertirse un poco. Este cumpleaños me voy a Cozumel y el siguiente también voy a viajar. Yo soy feliz viajando, aunque haya achaques hay que hacer lo que nos hace felices”.— VANESSA ARGÁEZ CASTILLA