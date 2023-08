Homilía Dominical. "Mujer, qué grande es tu fe"

“MUJER, ¡QUÉ GRANDE ES TU FE!”

La fama de Jesús se había extendido más allá de las fronteras de Israel, y, por eso, una mujer pagana acudió buscando remedio para la enfermedad de su hija. San Marcos nos habla de una mujer siro-fenicia; en cualquier caso, se trató de una extranjera y pagana.

La expresión “Hijo de David” parece muy extraña en labios de una mujer como ella, que no era israelita. Jesús se mostró en este caso desacostumbradamente displicente y reservado; tampoco los discípulos dieron señales de compasión, y, si intercedieron en favor de la cananea fue para no ser molestados con sus gritos.

“Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de Israel”. Esta circunscripción que limita el ámbito de la misión de Jesús significa que todavía no ha llegado aún la hora de evangelizar a todos los pueblos de la tierra. Sin embargo, aquí escuchó la petición de sus discípulos y, sobre todo la extraordinaria fe de la cananea. Cuando llega la fe de los hombres, llega también la hora de Dios.

Por eso, a pesar del rechazo de que fue objeto, aquella mujer siguió insistiendo y argumentando con las mismas palabras de Jesús. La humildad, la confianza y la fe de esta mujer superaron todas las dificultades, y Jesús accedió complacido. Lo importante es que, se dio una fe tal, que bien pudo decir Jesús: “En verdad no he hallado en Israel una fe tan grande como ésta”.

Así pues, Jesús usa hoy el típico lenguaje hebreo de su tiempo hablando de los extranjeros como “perros” (los también llamados “ovejas perdidas de la casa de Israel”) respecto de los dueños de casa sentados a la mesa de las promesas divinas. Sin embargo, esa mujer pagana —extranjera— se convirtió en un modelo de fe.