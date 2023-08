“Nos falta escuchar más a Dios”: nuevo rector del seminario

El presbítero Ricardo Alberto Atoche Enseñat es el nuevo rector del Seminario Conciliar de Yucatán después de recibir la invitación del Arzobispo de Yucatán, monseñor Gustavo Rodríguez Vega.

El sacerdote prestaba servicio como director espiritual en el Colegio de México, en Roma, y durante la visita “Ad limina” en dicha ciudad, el prelado le pidió el favor de ayudar en la rectoría del Seminario.

“En la forma como me educaron, la obediencia a la Iglesia es un valor altísimo, entonces con todo gusto dije que sí, pero también con miedo”, relató a Diario de Yucatán en una entrevista.

“Estoy seguro que Dios me ayudará y me acompañará a través de la ayuda de mis hermanos formadores; y con el Espíritu Santo lo vamos hacer bien”.

¿Cuál será su principal objetivo como rector del Seminario?

Tengo la plena conciencia de que formar el corazón de un sacerdote solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Así que nuestra principal misión es ayudar, favorecer y facilitar la acción del Espíritu para que los muchachos escuchen la voz del Espíritu y se dejen guiar.

El padre (Jorge) Laviada Molina (fallecido en 2014 cuando era rector del Seminario) un día definió su labor de esta forma: cuando le pregunté qué es lo que él hacía, me dijo: ‘estorbar lo menos posible al Espíritu Santo’. Así que creo que es una buena manera de definirlo: como rector voy a tratar de estorbar lo menos posible la acción del Espíritu Santo.

Ahora no sé qué es lo que Dios me tiene deparado, pero lo que percibo que Dios quiere de mí es escuchar y a mí me gustaría escuchar a mis hermanos sacerdotes en los decanatos y en sus parroquias porque estoy convencido del amor, del cariño y de la preocupación que todos los sacerdotes tenemos por nuestra casa del Seminario.

Vengo a escuchar para ver por dónde el Espíritu Santo nos conduce en la Iglesia.

También me gustaría que nos uniéramos más al Seminario: que nos sintamos uno solo con toda la diócesis. Nos dijo nuestro Señor que ‘donde dos o más se pongan de acuerdo, yo voy a estar con ustedes, y si se ponen de acuerdo para pedir algo a nuestro Padre del cielo, se los voy a conceder’.

¿Cuál es el principal desafío del Seminario en esta modernidad con tantos distractores para los jóvenes?

Dios habla de muchas formas, pero la vocación es algo que se tiene que discernir en un nivel muy profundo. Dios te habla a través de la naturaleza, te habla a través de la necesidad de los hermanos, pero lo que uno debe aprender es escuchar en el silencio, en el interior; uno tiene que aprender a escuchar su mundo interno.

Ahora pareciera que a los jóvenes les cuesta mucho trabajo entrar dentro de ellos y escuchar, apenas tienen un minuto en silencio y se conectan a un celular.

Les cuesta trabajo escuchar, escucharse por dentro y escuchar el llamado de Dios; aunque ciertamente te habla a través de las cosas externas, Él también se escucha a nivel interno. Enseñar a los muchachos a escucharse es un reto que tenemos, a todos nos falta escuchar más a Dios.

El padre Luis Alfonso Rebolledo Alcocer, anterior rector del Seminario, expuso que el presbiterio yucateco está envejeciendo y que hay un sacerdote para 8,000 personas. ¿Se mantiene esa tendencia?

Sí se mantiene, el análisis de la realidad nos ayuda a entenderla, pero nosotros lo leemos desde nuestra fe; cuando yo veo la realidad, la interpreto desde mi fe.

¿Recuerdan el pasaje bíblico de los cinco panes, los dos pescados y las 5,000 personas? Algunos discípulos se angustiaron y dijeron ‘oye, ¿pero qué es esto para tanta gente, Señor no se puede alimentar a 5,000 personas, nos estás pidiendo alimentarlas pero no podemos, mándalas al pueblo para que compren’.

Pero uno de los discípulos le dijo al Señor: ‘aquí tenemos cinco panes y dos pescados, es todo lo que tenemos, pero lo ponemos en tus manos’. Todos sabemos muy bien lo que sucede al final: las 5,000 personas comieron y sobraron 12 canastos.

Entonces, no importa que tengamos poquito, lo importante es que lo pongamos en manos de Dios, que se lo entreguemos: ‘Señor esto es lo que tengo y lo pongo en tus manos” y yo confío; ese es el análisis de la realidad pero desde la fe.— Claudia Ivonne Sierra Medina (Continuará)