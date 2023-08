La cineasta Marta Hernaiz dio una charla en Mérida

En el marco del programa de actividades “Cómo crear vínculos”, organizado por Augusto Castillo, un evento que durante tres días congregó a integrantes de la comunidad cinematográfica en Yucatán, la tarde de ayer, en la videosala del Centro Cultural de Mérida Olimpo, se llevó al cabo la clase maestra “Mi primera película como directora”, a cargo de Marta Hernaiz Pidal, en la cual la invitada sostuvo una amena charla en torno a su actividad profesional.

Marta Hernaiz Pidal es licenciada en Cine y Televisión y cuenta con una Maestría en Bellas Artes con especialidad en Dirección de Cine obtenida en Film Factory, escuela en Sarajevo fundada por el reconocido director húngaro Béla Tarr.

Su cortometraje “Dobro” fue parte de la selección oficial del Festival de Cannes 2016, en la categoría de la Cinefondation. Su primer largometraje como directora, “La caótica vida de Nada Kadic”, tuvo su premiere mundial en el Fórum de la Berlinale en 2018.

En breve entrevista con el Diario, Marta recordó que se graduó hace 10 años y desde entonces el cine ha sido para ella un medio de expresión muy especial, pues desde muy pequeña tuvo contacto con las cámaras.

“Ésta es una plática muy informal, nada técnica, dirigida a personas que ya están haciendo cine o que están pensando abrazar esta disciplina”, explicó.

Descubrir y evolucionar

“El cine es decir y expresar a través de la imagen el guión, el desarrollo de la historia; el director va contando algo o manifiesta algo; el cine nos mueve a salir de nuestra zona de confort, nos llama a descubrir y evolucionar”, subrayó la cineasta.

“Yo desde muy pequeña tuve una estrecha relación con el cine; mi madre tenía una cámara con la cual grababa lo que hacíamos mis hermanos y yo cuando éramos muy niños, ese material lo enviaba a España, donde vivían mis abuelos, para que nos conocieran. Ése fue mi primer vínculo con el cine y de eso se trata este evento, de crear vínculos y cómo nos llevan a otras situaciones”.

“Mis hermanos parecían no prestarle mayor importancia a la cámara, no pasaba lo mismo conmigo, yo sabía que mamá me grababa y me sentía extrovertida, dirigía a los demás participantes de la experiencia, mi madre me llamó ‘La Mandona’ y mis abuelos ‘Vendaval’”.

La entrevistada indicó que actualmente trabaja en el proyecto “Al fondo a la derecha”, el cual está realizando en México y cuya temática son las historias que suelen contarse en los baños de mujeres.

Agregó que siempre le ha llamado la atención la importancia de las cosas según el contexto: “Un pelo en la cabeza es muy poco, pero un pelo en la sopa es demasiado”, y agregó que el cine es en muchos casos improvisación e innovación, honestidad y perspectiva para alcanzar un objetivo”.

Después de la plática, los presentes disfrutaron de la última proyección del evento (se realizó el jueves 17, viernes 18 y ayer domingo), la película “Érase una vez en Hungría”, de Oliver Victoria.— Emanuel Rincón Becerra