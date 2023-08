Taller de cine en el Olimpo

“La primera vez que pisé un set de grabación tenía 10 años y lo que recuerdo es que me sentí poderosa, que podía alcanzar mis sueños y ser lo que yo quisiera ser siempre, esa sensación la quiero transmitir a las infancias; para los niños es como un despertar, me gustaría que me recuerden así, para entender el cine hay que experimentarlo, verlo, oírlo a través de la experiencia, solo así podemos ser amantes del cine”, dijo Michelle Raguth, productora audiovisual.

La productora impartirá un taller gratuito de cine para niños pasado mañana y el jueves 24, de 10 de la mañana a dos de la tarde, y el viernes 25, de 10 a 3 de la tarde, en la videosala del Centro Cultural Olimpo.

Durante los tres días del taller los niños aprenderán a crear un cortometraje.

“El objetivo es hacer que los niños utilicen el cine como una herramienta de transformación social de forma lúdica, van a ir trabajando y aprendiendo los conceptos, conocerán la historia del cine mexicano, y van a hacer una cámara negra”, adelantó Raguth.

“Es una mirada para que ellos conozcan otras formas de expresión, va a ayudar a su confianza, a que sean escuchados, a trabajar en equipo y que sepan que las historias pueden mostrar otras realidades para compartir”.

“Vamos a enseñar los planos cinematográficos, ya no verán la historia como un espectador, sino que van a aprender a apreciar la cinematografía”, subrayó.

La productora dijo que busca incentivar la inquietud de los pequeños en convertirse en cineastas.—VANESSA ARGÁEZ CASTILLA