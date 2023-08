María Beatriz Ríos Luján: Quedarse en la vida del otro

“Bea, a lo largo de los años te cruzarás con mucha gente, gente que viene y va... pero luego están los que quieres que se queden a tu lado para siempre, no te separes de ellos” (Ángela —Carmen Maura— en “Gente que viene y bah”, película de 2019)

Sentada en el aeropuerto “José Martí” de La Habana trataba de aplacar las emociones para no correr de vuelta hacia el apartamento en la calle de El Vedado que fue mi hogar por unos días.

Para aligerar la espera, me dediqué a observar con atención lo que sucedía a mi alrededor. En ese justo momento, entre la alegría acumulada y la nostalgia que no hallaba dónde acomodarse me di cuenta que la vida es precisamente como una terminal área… esperamos la llegada de las personas con gran alegría y lo demostramos con efusividad.

La partida resulta completamente diferente: el dolor se manifiesta en mayor o menor medida, con la esperanza de reencontrarnos algún día.

Durante la travesía intentamos llenar los sentidos y tratamos de aprovechar todas las oportunidades que la estadía en este plano nos ofrece como viajeros terrenales, pues al fin y al cabo sabemos que nuestra visita tiene un término y las segundas oportunidades no tienen cabida una vez que se emprende el viaje final.

Y así seguí con mi alegoría, hasta que una voz me volvió a la realidad: el vuelo 417 con destino a la ciudad de Mérida empezará a ser abordado por la puerta tres…

Caminé hasta mi asiento asignado, dejando atrás las metáforas y situándome con certeza en que nuestra estancia en esta vida es breve con relación a la eternidad.

Vivamos cada experiencia con el amor, la alegría o la tristeza que esto conlleve; no dejemos para después lo que podamos experimentar y dar hoy… La gente viene y va, pero quien permanece es un regalo por el cual hay que agradecer siempre. Esos seres alimentan el alma y hacen los momentos complicados más fáciles de sobrellevar. No se trata de quién llegó primero, si no quién se queda a pesar de todo o de nada.

