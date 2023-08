Reflexiona por medio del arte

La pintora Mariana Sánchez, con el apoyo de la USEM Valle de Toluca, presentará mañana en el Museo de Arte Moderno del Estado de México el libro “Los colores de la vida”, que contiene reflexiones e imágenes de varias piezas, comenzando por la que marcó el inicio de su carrera artística, en 2005.

En entrevista con el Diario, la pintora, que además de México ha expuesto en Alemania, Inglaterra, España y Estados Unidos, señala que la idea la tuvo con la fotógrafa Alejandra Palomino.

“Ella me ayudó a crear esta publicación. Pero desde el inicio siempre pensé que debía tener un propósito. Es decir, encontrar algo que motivara la publicación”.

Pensó entonces en apoyar a niños con cáncer tras conocer los casos de amigos que tenían hijos con la enfermedad y la superaron. “Me llamó la atención ayudarlos, pero no conocía ninguna organización cercana y no conocía a nadie y pensé que, si no conocía a nadie, donaría (lo recaudado de la venta del libro) a un niño, pero tampoco en ese momento conocía a uno en esa situación”.

Edición especial

Mariana relata que un comunicador que la entrevistó sobre el libro la puso en contacto con la fundadora de La Casa de la Amistad y cuando conoció el lugar se enamoró de la causa al punto de que decidió hacer una edición especial para apoyarla. “Me di cuenta que detrás de la organización hay tanto trabajo y tanto por hacer que fue un honor que aceptaran que mi libro fuera para La Casa de la Amistad”.

Mariana señala que lo que está haciendo equivale a un granito de arena, pero si mucha gente contribuye con este tipo de causas se pueden lograr muchas cosas”.

El proceso de publicación, relata, comenzó hace cinco años con la recopilación de las fotografías de sus obras, y luego contactó a Teresa Peyret para el diseño.

“Una hazaña”

“Terminar el libro fue toda una hazaña, pues fue durante la pandemia. Un día le pregunté a un escritor cuándo era el momento ideal para terminar un libro y él me dijo: ‘Tiene que hacerlo ya, si no nunca lo vas a terminar, siempre vas a ver algo que le vas a querer cambiar’”.

El libro, dice la pintora, habla de la vida. “Es un libro de mucha reflexión. Mi obra invita al público a reflexionar, hay mucha introspección en ese libro. Definitivamente, el libro es un homenaje al amor y la vida”.

Agrega que “Los colores de la vida” también es un encuentro con las emociones que ayudan a seguir buscando el camino.

“Creo que mucha gente se identificará con algunas obras y algunos textos. En alguno de los cuadros hago reflexiones y las comparto (…) creo que es una oportunidad de reflexionar a través del arte”.

Mariana se dice contenta con el libro terminado, de presentarlo en el Museo de Arte moderno, pero, sobre todo, que será a beneficio de La Casa de la Amistad. Mañana estará acompañada de la presidenta y el director de La Casa de la Amistad, Lorenza Mariscal Servitje y Leonardo Arana de la Garza, y de Alejandra Peña Pous y Norma Flores Berrios, directora de Confederación USEM y presidenta de USEM Valle de Toluca, respectivamente.— IVÁN CANUL EK