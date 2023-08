Se negó a grabar vídeo; Rubiales le pidió a Hermoso dar una explicación;

El avión de vuelta a España con las campeonas del mundo tuvo, al principio, de todo menos fiesta. En el vuelo de Sídney a Doha, donde el grupo hizo escala antes de Madrid, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ya era consciente de que los gestos de su presidente Luis Rubiales en la final del Mundial —beso a Jenni Hermoso y las imágenes echándose mano de los genitales en el palco— y los insultos a los que le criticaron habían dado la vuelta al mundo, así que puso la maquinaria en marcha.

Entre patrocinadores, familiares, el personal, la directiva y las 23 jugadoras, Rubiales rogó a Hermoso que saliera con él en un vídeo que grabarían en el aeropuerto de Doha pidiendo disculpas y explicando lo que había sucedido en la premiación, narra www.relevo.com.

Con un acercamiento en el que le aseguraba el enorme cariño que tiene por su familia, le reconoció que su puesto estaba en juego y que necesitaba su respaldo. Pero la futbolista se negó. Hermoso solo quiere hablar del título conseguido. A pesar de las presiones, quien tenga que dar explicaciones o pedir disculpas, alegó según los testigos, que lo haga. Desde luego, ella no era la persona que debía dar la cara.

Ahora se entiende mejor el “ocurrió sin mala fe por ambas partes” que pronunció el presidente en el vídeo difundido por la federación y en el que finalmente, a pesar de sus intentos, aparecía solo.

Como si la jugadora, que declinó pronunciarse sobre este asunto en todas las ocasiones, tuviera algo que ver.

Según fuentes consultadas, ella no sabía que el presidente de la RFEF le agarraría de la cabeza para besarla en los labios en la entrega de medallas. Se lo encontró. Y todo lo que dijo ante sus compañeras y fans en su directo de Instagram tras ganar la final en el vestuario es lo que va a salir de su boca: “No me ha gustado. Pero, ¿qué hago?”.

Ante el fracaso de su súplica, llegó el turno de Jorge Vilda. El seleccionador se acercó, según confirman varios testigos, hasta en tres ocasiones a la familia de Hermoso que viajaba en el avión para convencerla de cuál era el camino correcto para solucionar la crisis. Necesitaba que le dijeran a la jugadora que lo mejor era pronunciarse y quitar hierro a este asunto que estaba manchando la celebración de la mayor gesta del fútbol femenino español.

En el vídeo de las disculpas de Rubiales solo aparecía él. Después, tras subir de nuevo al avión con dirección Madrid, la tensión fue disminuyendo. Había cumplido las exigencias del Ministro de Cultura y Deportes y se pensó que así podrían olvidarse lo ocurrido. Entonces la fiesta tomó el relevo del ambiente enrarecido del pasaje en el primer vuelo y las jugadoras retomaron la celebración con las familias involucradas en los sucesivos cánticos de las campeonas.

Declaraciones falsas

Según investigó www.relevo.com por otra fuente, las declaraciones difundidas por la RFEF la tarde del domingo, después de la consecución del título, tampoco pertenecen a la jugadora.

El entrecomillado atribuido a la futbolista decía: “Ha sido un gesto mutuo totalmente espontáneo por la alegría inmensa que da ganar un Mundial. El presi y yo tenemos una gran relación, su comportamiento con todas nosotras ha sido de diez y fue un gesto natural de cariño y agradecimiento. No se puede dar más vueltas a un gesto de amistad y gratitud, hemos ganado un Mundial y no vamos a desviarnos de lo importante”. Sin embargo, el texto habría sido escrito por el departamento de comunicación de la Federación y difundidas a los medios de comunicación con celeridad, pero ella no se había pronunciado en ese sentido.

Convoca una asamblea

Según un boletín publicado ayer, la RFEF convocó con carácter de urgencia, una Asamblea General Extraordinaria pasado mañana viernes en su sede de la Ciudad del Fútbol de las Rozas.

“En base a los últimos hechos acontecidos durante la ceremonia de premiación del Mundial femenino conquistado por la Selección Española el pasado domingo en Sídney, se quiere informar de que están abiertas las diligencias internas de la Federación referentes a asuntos de Integridad, así como el resto de los protocolos aplicables”, apuntó la federación en un comunicado retomado por la agencia EFE.