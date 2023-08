Recuerdan el legado artístico de Javier Álvarez

Una amena charla con muchas anécdotas sobre el aprendizaje que obtuvieron de Javier Álvarez protagonizaron ayer por la tarde Ricardo Gallardo y Rodrigo Sigal, en la Universidad de las Artes Yucatán (UNAY).

Los músicos invitados compartieron con alumnos, docentes y público general numerosos momentos vividos con el compositor y su faceta de gestor.

Elías Puc Sánchez, director de la Escuela de Música de la UNAY, fungió como moderador de la charla, y también aportó testimonios sobre las enseñanzas recibidas de Álvarez, con quien convivió varios años.

Sigal dijo que el legado del homenajedo en Mérida es evidente y también lo es en Morelia, donde él radica.

Lo calificó de “impresionante”, pues su impacto en los demás no solo fue como profesor de música, sino también como maestro de vida, pues la formación con él era integral.

Contó que años atrás uno de sus maestros le dijo que estaba cansado de su música y de no entenderla. Y le propuso contactar a alguien que le explicara cómo sobrevivir con eso que quería hacer. Esa persona fue Álvarez.

Relató que desde estudiante salía de las reuniones con Javier con cinco o seis pendientes de cosas que le faltaba por oír o hacer.

Una de las enseñanzas que le dejó en gestoría fue crear redes para, con el tiempo, tener oportunidad de hacer cosas con ellas.

Destacó la capacidad de Álvarez para darle a la gente oportunidades.

Por su parte, Gallardo contó que Javier Álvarez y él se conocían sin conocerse cuando él tocaba la música de éste en Canadá y al compositor le llegaban las regalías. “Lo admiraba y teníamos muchos amigos en común”, reveló.

Después de vivir seis años en Canadá se mudó a Londres, donde Javier vivió más de 20 años, y ahí se conocieron en persona. El compositor le decía que no era suficiente estudiar la carrera, sino que había que trabajar mucho en la planeación y gestión y en visualizar el futuro.

Reveló que otra de las cosas que le enseñó es que no hay que ver lo que se tiene, sino adónde se quiere ir.

Gallardo lo apodó el Capitán Proyecto, porque incansablemente siempre estaba planeando algo.

“Es una fortuna vivir de lo que se ama, pero no es una consecuencia, pues para ello hay que trazar metas”.

Del compositor también aprendió a ser práctico, no poner tanta distancia entre la idea y la acción. “Tiene que ser una escritura clara, concisa y no perderse en el camino, lo cual pasa cuando quieres que la partitura sea compleja. Pero ése no es el fin, debe ser el medio”.

Dijo que Álvarez buscaba que la gente pasara un buen tiempo con su música y quisiera tocarla otra vez.— I.C.A.