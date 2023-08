Recuerdan que la Iglesia necesita de la participación de los divorciados

Las parejas divorciadas vueltas a casar necesitan urgentemente ser atendidas, acompañadas, y recordarles que son miembros de la Iglesia, expresó el presbítero Jorge Carlos Menéndez Moguel.

Las personas divorciadas vueltas a casar tienen un lugar en la Iglesia y una tarea por cumplir, añadió el doctor en Teología Moral.

En la presentación del Encuentro Dominical DVC para Divorciados Vueltos a Casar, que se llevará al cabo el domingo 10 de septiembre en el Centro Universitario Montejo (CUM), el sacerdote, asesor espiritual del apostolado Miserere(por sus siglas Miserere significa Misericordia, Servicio, Responsabilidad y Reconciliación), expuso que la Iglesia ha ido evolucionando y ha hecho mirar la situación de estas personas desde un punto de vista diferente.

“La realidad de las parejas divorciadas vueltas a casar tendríamos que considerarla bajo dos aspectos, el teológico y el pastoral”, añadió.

Subrayó que las parejas vueltas a casar son parte de la Iglesia y, si bien no pueden comulgar la hostia consagrada, tienen otros derechos. Aclaró que la vida cristiana no se agota con la Eucaristía. “Cuánta gente comulga los domingos y durante toda la semana lleva una vida de mentira, robo, corrupción, infidelidad... Ah, pero como no están divorciados y vueltos a casar sí pueden comulgar...”. Los divorciados vueltos a casar pueden incorporarse a grupos de liturgia, catequesis, pastoral social, asistencia a los enfermos...

José Manuel Montero Pacheco y su esposa Alejandra Juárez López, del nivel 1 de Miserere, afirmaron que este retiro es una experiencia muy enriquecedora, maravillosa, que te da herramientas para trabajar con la pareja para tener una vida mucho más bonita en el matrimonio. “Tuvimos un antes y un después con este movimiento”.

El programa incluirá temas como el perdón y la presencia de Cristo no solo en la Comunión, entre otros. Los expositores serán el padre “Manito”, Cecilia Leñao, quien es especialista en nulidad eclesiástica, y dos parejas de matrimonios.

Informes a los teléfonos 9991-17-92-74 y 9993-27-50-56.— CLAUDIA SIERRA MEDINA