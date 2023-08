La libertad y la censura en el arte

El arte es magia liberada de la mentira de ser verdad”: Theodor Adorno.

El trabajo de los artistas siempre ha despertado en algunos sectores la contrariedad a sus planteamientos, ya que al ser considerado parte de la intelectualidad, de la creación y de la cultura, está basado en la crítica de la realidad o de lo existente.

Sin embargo, no está exento de las polémicas; puesto que su desarrollo está fundado en la libertad.

“Los trabajadores de la cultura” y su producción son, por ende, generadores de conciencia en la sociedad en general, que actúan como detonante para luchas colectivas y en la construcción de las utopías. Sabemos que existen formas de acallar esta crítica, ya sea a través de la represión o del silenciamiento (violento o inactivo).

Hay que entender la creatividad con libertad (del latín libertas) bajo tres concepciones: primero como autodeterminación, en su sentido positivo; segundo la falta de una necesidad que se funda en el mismo concepto, de su no existencia; y tercero como posibilidad o elección.

Por otra parte, existe la anarquía como un instrumento político y polémico, que concibe la libertad como la falta de condiciones, de reglas o del rechazo a toda obligación. Atento a lo citado por el filósofo griego Platón (c. 427-347 a. C.), menciona que la tiranía nace como una forma de control “democrático” con el pretexto de amenaza social pero que puede afectar la libertad de pensamiento y creación. La libertad del artista contiene en gran medida la idea de su independencia, que consiste en que puede tomar decisiones que solo provienen de sus propias estimaciones estéticas.

Esta actitud de combatividad, acorde con el pensamiento crítico y la expresión de la libertad del artista, tienen también su antagonismo en la censura (del latín censura, examen, comprobación), que es el control por parte de cualquier grupo o institución política, social o religiosa, que se ejerce acerca de la creación.

La censura puede adoptar dos formas: la censura económica no planificada, que es cuando el artista no puede crear lo que quiere por falta de recursos, y la censura planificada por parte de la autoridad cuando los proyectos políticos se oponen al trabajo libre del artista y no se fomenta la crítica.

Por lo general, la censura tiene dos causas: el considerar el carácter inmoral de la obra, es decir, que esta podría incitar al público a actuar de manera obscena o ilegal, que perjudican así el buen funcionamiento de la sociedad; o bien su carácter herético, que alienta al público a adoptar valores distintos a los que defienden las autoridades y que tienen planteados como parte de sus proyectos políticos (un silenciamiento tácito).

Gran parte de la introversión creativa es reflejo del pensamiento sociopolítico, lo cual pone a sus actores en una posición que los conlleva a describir su tiempo.

Por ese motivo, conlleva a ser una forma de combatividad, siendo éste un gran contrapeso a la visión adoctrinadora derivadas de las políticas públicas.

Como bien señalara William Shakespeare (1564 - 1616), el arte tiende un espejo ante lo real, es decir, es una imagen posible del mundo en el que se observan las emociones disociadas de la pasión inmediata que las engendró, por lo cual el papel del artista es crear ese espejo que refleje una imagen más precisa y completa del mundo posible. Es así como el arte tiene dos funciones: la primera dar placer; y en segunda, desarrollar la curiosidad ociosa que amplía el campo de nuestras elecciones, sino que las hace más conscientes. Por lo tanto, es una herramienta para la innovación, creación de espacios alternativos y planteamiento de diálogos abiertos e inclusivos, que diversifican las miradas para acceder a una democracia con inclusión y libertad, que desarrolla el pensamiento crítico y propositivo, indispensable para la solución de conflictos y para generar ciudadanía activa y participativa que no se vende al poder de las instituciones.

Curador