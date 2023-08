Vitorean al Cristo del Amor

En medio de cantos y oraciones se realizó la bajada del Santo Cristo del Amor en la rectoría de San Juan Bautista, hecho que marcó el comienzo de la celebración a esta devoción de Cristo Crucificado.

La bajada de la imagen fue ayer después de la misa presidida por el canónigo Juan Castro Lara.

Varios custodios y feligreses retiraron con cuidado la sagrada imagen mientras se escuchaban los cánticos de los presentes. “Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera triunfante su ley. Viva Cristo Rey, Viva Cristo Rey” se escuchó entonar al pueblo de Dios.

Instalado en un nicho de gran altura, fue necesaria la participación de varias personas para bajar la imagen del Santo Cristo del Amor, que una vez colocada en su base en el piso, fue desprendida del sudario que llevaba para colocarle uno nuevo.

Mientras esto sucedía también se escuchó el tronar de violadores.

Peregrinación

Fieles a una costumbre de muchas décadas, pues se dice que la devoción al Santo Cristo del Amor en Yucatán se inició en esta iglesia a mediados del siglo XVIII, hubo una peregrinación con la imagen en calles aledañas a la rectoría.

Al salir al atrio de la iglesia la imagen del Santo repicaron las campanas.

Una charanga acompañó el recorrido tocando temas religiosos.

Varios feligreses que acompañaron la peregrinación portaron estandartes. A lo largo del trayecto se siguieron explotando voladores, y las campanas de la iglesia repicaron entusiastas cuando la imagen del Cristo entró a la iglesia.

Una vez dentro de la rectoría, la imagen del Santo Cristo del Amor fue colocada al frente del altar para ser venerada. Los fieles pasaban, besaban la imagen y dejaban una limosna.

Desde ese sitio presidirá las actividades en su honor, que contemplan la entrada de varios gremios y el rezo de rosarios.

Carlos Gutiérrez Campos, presidente del gremio del “Santo Cristo” y organizador de los festejos, anunció que todos los días del 6 al 14 de septiembre está programado el rezo del rosario a las 9:30 de la mañana.

Cuatro gremios entrarán al templo en ese período: el 10 de septiembre entrará el gremio de “Santa Teresita”, que data de 1968, a las 11 horas; el día 11 entrará el gremio de maestras, que data de 1967. Aún se está por definir la hora de entrada del gremio, pero se tendrá la misa a las 6 de la tarde.

El día 12 entrará el gremio de “Señoras y Señoritas”, que tuvo su origen en 1945; a la 6 de la tarde será la entrada y enseguida la misa.

Y el 13 de septiembre entrará el gremio del “Santo Cristo”, que data de 1980, a las 12 del día. Saldrán en procesión de la calle 87 por 60 y 62. A las 6 de la tarde será la misa. Participan 63 delegaciones del interior estado de municipios como Hunucmá, Tetiz, Kincjhil, Cuzamá, Acancéh, Ixil, Telchac Pueblo, entre otros.

Al término de la misa se tendrá una vaquería con la orquesta de Bartolomé Loría Canto así como una verbena a beneficio del templo.

Para el día 14 de septiembre, fiesta patronal del Santo Cristo del Amor, el programa es el siguiente: el canto de las “Mañanitas” a las 6:30 a.m.; misa de los difuntos, a las 7 a.m. y el último rosario a las 9:30 a.m.

La misa patronal será a las 11 horas para luego dar paso a una procesión de clausura por los alrededores.— IRIS CEBALLOS ALVARADO