Manuel Gracián Barrera: ¿Existe el “mal de ojo”?

¿Existe el mal de ojo? ¿Hay personas cuya presencia misma provoca extravío, desavenencia o desviación en el comportamiento? ¿Qué opinión tienen Corrado Balducci, Gabriele Amorth, Raúl Salvucci y Mateo LaGrua sobre personas consideradas de “mal agüero”?

Para Monseñor Balducci, el mal de ojo no existe. “He tenido pocos casos y no completamente claros —dejó escrito el Padre Amorth—; el mal de ojo es posible, pero nunca he tenido casos confirmados”.

El exorcista de Palermo, franciscano Fray Mateo LaGrua, aseguró al exorcista Pbro. Salvucci que el mal de ojo es una realidad.

La terminología sobre el tema puede confundir. Magia negra, hechicería, brujería, maldiciones, hechizos, “mal de ojo”... son solo medios para la realización de un maleficio. Tema sumamente amplio y difícil.

Definiciones

Maleficio es un vocablo genérico que significa hacer daño a otro a través de la intervención del demonio. Es la forma más común de influencia diabólica. Todo tipo de magia negra, blanca, hechicería o brujería se realiza con ayuda del diablo, para obtener un bien aparente o para procurar un mal a un prójimo seleccionado.

La maldición es la idea básica de pronunciar o desear el mal sobre alguien, o amenazar con él; el origen está en satán; proferida con perfidia —máxime por familiares cercanos— provoca efectos catastróficos.

El hechizo es medio físico para producir maleficios; fabrica o confecciona objetos con materiales extraños; se elige el material de acuerdo con el daño que se pretende inducir; es un signo ofrecido a satanás para que imprima su fuerza maléfica.

El “mal de ojo” es un maleficio ejercido por un ser humano por medio de la mirada; supone la intención de perjudicar a otra persona con la intervención del demonio; está limitado a los ojos, la mirada es la portadora del mal. Sin embargo, casi siempre pasa inadvertido para el mismo sujeto que ejerce este poder maléfico; es involuntario. Quien posee el influjo del “mal de ojo” no suele reconocer el origen ni al artífice del maleficio ocular.

Para que un hechizo funcione se requiere que los objetos físicos hayan sido maleficiados (ritual con visto bueno del diablo). En el mal de ojo, basta la mirada. Pero no a la manera de Mandrake el Mago, que ejecutaba gestos hipnóticos, con mirada amenazante contra el sujeto. La carga de negatividades que suele emitir la persona con “mal de ojo” es a través de la mirada, casi siempre de manera involuntaria.

En una de sus tantas entrevistas, el Padre Amorth comentó: “El ‘mal de ojo’ es muy importante pero muy raro; es un medio tan limitado que nunca he tenido ejemplos”.

Sonriente, en su bondad franciscana, Fray LaGrua, aseguró que el “mal de ojo” es una realidad incontrovertible. ¿Cómo identificarlo? ¿Cómo combatirlo? ¿Qué son las negatividades? ¿Qué se entiende por absorción de negatividades?

Dos puntos son evidentes: El “mal de ojo” existe. Los afectados por el demonio no son contagiosos.

Lo peligroso del “mal de ojo” es que es posible que se compartan las negatividades a través de la mirada. La gracia santificante, el empleo de sacramentales (escapulario de la Virgen del Carmen, Crucifijo, Medalla Milagrosa, Medalla de San Benito, agua, aceite y sal exorcizados), confesión y comunión frecuentes y el rezo del santo rosario son armas protectoras contra todo mal. Oremos, sin temor, por aquellos afectados por el maligno.

Nuestro Señor Jesucristo confirió poder a sus discípulos: “Habiendo convocado a los 12, les dio poder sobre todos los demonios y para curar enfermedades. Y les envió a predicar el reino de Dios y hacer curaciones” (Lc 9, 1-3). ¡Podemos! Los apóstoles eran 12 y cambiaron al mundo.

Cardiólogo. mgracianb@gmail.com