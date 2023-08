Mónica Hernández desentierra el pasado de quien causó la muerte de Benito Juárez

Una leyenda de bronce, esa que nos pintan como una de las máximas figuras de la historia del país es desenmascarada y mostrada con virtudes pero también con todos sus defectos, Benito Juárez García. Y ¿cómo es posible eso? A través de la vida de “Emilia”, una frágil leyenda que se pierde y de la que casi nadie quiere hablar, menos en los libros oficiales que circulan en las aulas de las escuelas: la Carambada, causante de la muerte del Benemérito de Las Américas.

La escritora Mónica Hernández nos presenta en su más reciente novela “La asesina de Juárez” (editorial Martínez Roca, 2023) una historia llena de intrigas, pasiones y traiciones de la mano de una mujer que confesó haber matado al gran restaurador de la República.

Luego de su novela “La cofradía de las viudas”, con la misma editorial de Grupo Planeta, Mónica ahora se muestra entusiasmada con esta nueva obra, de la que nos platica durante una entrevista.

“Siempre tuve la inquietud de averiguar más sobre la vida de Benito Juárez pues tenía datos e información, pero una historia vaga y lineal de su vida. Sin embargo, un día viajo a Querétaro, donde tengo familia política, y ahí conozco la historia de su supuesta asesina, que ni es muy conocida ni mucho menos popular, a pesar de haber un barrio con su nombre”, comienza la charla Mónica, quien reconoce que fue a partir de ese momento que comienzan sus dudas: “¿quién quería muerto a Juárez: el gobierno de Estados Unidos, los masones, los liberales? Es ahí donde me doy cuenta que tengo el crimen, el arma y el cuerpo, pero me faltaba el móvil que encontré en la Carambada”.

“La asesina de Juárez” engancha desde el primer capítulo. La ansiedad y nerviosismo que describe en el personaje protagónico desde las primeras páginas de su libro se siente en las novelas históricas de Mónica Hernández, aun cuando esta tiene el “spoiler” incluido, con la diferencia de que la historia te describe por qué se muere y cómo se muere Juárez, cuál es el motivo para que la protagonista quiera acabar con la vida del Presidente y porqué es una heroína pero también una asesina.

“Siempre he pensado que la competencia no son los otros libros que hay en los anaqueles junto al tuyo, sino cómo usan su tiempo libre las personas. Tu competencia es una serie de televisión, las películas o cualquier actividad que pueda llamar su atención en su tiempo libre. Por eso cuando alguien dedica sus horas a leer uno de mis libros es un honor y agradezco que me elijan”, comenta.

Sus protagonistas son mujeres aguerridas y que fueron en contra del perfil femenino de su época y que rompieron barreras de género en busca de sus objetivos, algo que le permite a su autora visibilizarlas. “Lo fascinante es que hay muchas más que son así, contrarias al estereotipo de ‘calladita te ves más bonita’; las que deciden voluntariamente no tener hijos, no casarse, que se dedican a su carrera profesional y las que para mí son las más atractivas porque creen que tienen una vida resuelta y un plan de vida que cuando menos se imaginan quedan de cabeza, pero aun así salen adelante”, detalla la también columnista.

Ficción Vs. Realidad en "La asesina de Juárez"

“Las perlas malditas del almirante” fue su primera obra como escritora y que demuestra en Mónica un gusto por la novela histórica, esa que permite llenar huecos donde no hay datos y se puede dar rienda suelta a la imaginación. Pero ¿hasta dónde jugó con esta herramienta en “La asesina de Juárez”?

“Es una pregunta difícil. La verdad, no lo sé. Confieso que la novela histórica me gusta mucho, porque es la verdadera puerta a la máquina del tiempo y poder viajar a otras épocas, lugares, países, costumbres y todo lo que ya no existe. Es lo que me gusta escribir actualmente y no sé si me adentraré a otro género más adelante, porque si encuentro otros personajes fascinantes como la Carambada o Paula Benavides (de “La cofradía de las viudas”), obvio que escribiré sobre ellas, pues me encanta imaginarlas como salmones nadando contra corriente”.

Para Mónica, no fue difícil dejarse envolver por la protagonista de “La asesina de Juárez” a pesar de haber muchas versiones de cómo era físicamente: rubia de ojos claros, con rasgos indígenas, etc. “Pero lo que sí podemos destacar de la protagonista es que es resiliente, se adapta a lo que le toca vivir y en lugar de ser una víctima ve el provecho de las situaciones que van surgiendo. Desde luego, su motivación y moral es cuestionable porque lo que ella busca es sobrevivir”.

¿Debilidades? Para su creadora literaria una es la que le llama la atención y le gusta es el hecho de que “Emilia” no se enamora de un hombre, sino de la idea del amor, porque si se hubiese casado con el novio a lo mejor no hubiese sido feliz como ella idealizaba. Mónica dice que la respuesta de los lectores ha sido muy buena. “He escuchado que mis novelas son de las que atrapan desde el principio y no la sueltan hasta acabarla, con momentos sorpresivos en la trama que no esperaban”, señala.

Y después de esta obra, ¿qué sigue para Mónica? “Tengo varias novelas o historias pero ninguna aterrizada. Tengo interés en varios temas o momentos históricos pero aún no encuentro el motivo para hacerla una novela atractiva, porque adaptar una historia com o biografía no me parece atractiva. Me falta ese ingrediente que la haga sabrosa. Así que estoy en espera de ver que protagonista levanta la mano para ser la siguiente”, concluye.— Renata Marrufo Montañez (renata.marrufo.rm @gmail.com)