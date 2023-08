Música espiritual con un coro

Con un concierto de música espiritual, tipo góspel, ayer concluyó el taller “La Música Coral Norteamericana”, de la Red Nacional de Directores y Coros de México, en el teatro Felipe Carrillo Puerto, de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady).

El director Anthony Trecek-King, estadounidense, dirigió un gran coro formado por directores y cantantes de diversidad de entidades del país. El público aplaudió cada interpretación de los cantos en inglés. También participó el pianista Carlos Pech, en el acompañamiento.

El coro entonó “I’m Bulding me a Home”, “I Want to go Home”, “My Lord what a Mornin”, “Amazin Grace”, “Nobody Turn me Round” y “Wake up this Mornin”.

El coro estuvo integrado por más de 60 personas, aproximadamente, de entidades como Chihuahua, Baja California Sur, Tamaulipas, Veracruz, Ciudad de México, Estado de México y Yucatán, entre otros.

Los cantantes y directores estuvieron trabajando con el director estadounidense desde el jueves pasado.

El concierto fue el culmen de las enseñanzas recibidas por el director norteamericano, a dirigentes de coros y cantantes.

Luego de repartir reconocimientos y anunciar que el director Isaac Márquez será coordinador, el cierre inesperado fue la repetición del tema “Wake up this Mornin”, entonado a capella y aplaudido calurosamente.

Guillermo Román Reyes, vicepresidente de la Red Nacional de Directores y Coros de México, detalló que este concierto fue un reflejo del dolor y sufrimiento que vivieron los esclavos en Estados Unidos.

Del taller, detalló que contó con la participación de 60 coristas y sus familias, y en total congregó de 120 a 200 personas.

Recordó que la primera asamblea se realizó el año pasado, en la ciudad de Monterrey; la que concluyó ayer, en Mérida, fue la segunda, y la tercera, en el 2024, será en Ciudad de México.

“Estas asambleas tienen el objetivo de ayudar, preparar, impartir, compartir los conocimientos con todos nuestros colegas, directores de coros, además de promover la hermandad”, subrayó.

“La música coral tiene el sentido de hermanar, abrazarnos y caminar juntos”.

El vicepresidente de la asociación consideró que la música coral de México cada vez está más viva y creciendo, y cada vez hay más jóvenes interesados no solo en cantar, sino en dirigir un coro, lo cual es maravilloso”.

Dijo que las iglesias son un semillero, ya que es donde se forman los foros eclesiásticos, participan en las celebraciones eucarísticas y también forman parte de otros coros que participan en diversos eventos.

Muchos beneficios

Afirmó que la actividad coral trae a muchos beneficios, como valores, empatía, apoyo, hermandad y conocimientos musicales.— CLAUDIA IVONNE SIERRA MEDINA