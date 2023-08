Invita a que rompan tabúes del tango

Combinar el tango con el rock es lo que le dio impulso a la carrera de Pablo Ahmad, quien sacudió las leyes musicales para hacer creaciones al son del tango que rompen con lo tradicional.

El cantante se caracteriza por sus rulos, sus lentes estilo John Lennon, su gusto por el bandoneón y, en general, su pasión por la música.

Y ahora lanza una nueva canción llamada “Nuestro destino”, que se puede escuchar desde este mes en la recién lanzada película “Divina señal” de Adrián Uribe, el toque final que da sentido a toda la trama.

De igual manera, el músico está presentando su estudio Montana, ubicado en la calle 53 con 98 de Paseo de las Fuentes donde ofrecen el espacio y los instrumentos para realizar grabaciones de cualquier tipo de álbum. Su intención es permitir que otros artistas comiencen su carrera. Para realizar una cita se pueden comunicar al 9991-54-12-44.

En la experiencia de Ahmad, lo más bello es entregarle y transmitir su pasión al público. Además, invita a que rompa los tabúes relacionados con el tango.

“No le tengan miedo al tango, ya que lo relacionan con el teatro y piensan que es aburrido. Anímense a conocerlo, no piensen que van a ver ópera”, indicó.

Entre sus metas está actuar al lado de grandes artistas para obtener mayores experiencias musicales.

“Me gusta interpretar todos los géneros y fusionarlos con las experiencias que ofrece el tango. Me gusta poder tocar todos los géneros, desde Ricardo Montaner hasta Auténticos Decadentes”.

Para él, lo más importante en estos momentos de su carrera es mantenerse humilde, con los pies en la tierra, no tentando su suerte con todos los privilegios que trae estar en la cima, sobre todo por todo lo que significa llenar con público un auditorio o un teatro.

“Cuando se alcanza éxito suele pasar eso en cualquier carrera. La clave es mantener los pies en la tierra. Sé que suena trillado, pero suele pasar mucho; se critica al artista: ‘Uy, qué pesado, ya se le subió’; es normal, al artista lo viven mimando”.

“Si vendiste muchos boletos para un concierto, saben cómo atenderte con comida y bebida y además vas a trabajar, cómo no se te va a subir. El reto es mantener la calma en la vida y no enloquecer para no tirar la toalla y dedicarse a otra cosa”, puntualizó.

Emocionado por estar en tierras yucatecas, agregó que entre sus planes para el próximo año está ofrecer un concierto aquí para sus fans, ya que siempre le demuestran su cariño, por lo que a la ciudad le dice que es su primera “novia”.— VANESSA ARGÁEZ CASTILLA