Con un concierto harán homenaje a Hernán Roberto

En el marco de su cumpleaños número 82, el trovador y compositor Hernán Roberto Rodríguez Sosa, creador de “Cielo de amor”, “Ofrenda de amor” y “Cielo de ternura”, entre otras canciones del repertorio yucateco, será objeto de un homenaje.

Será el próximo miércoles 16, a las 7:30 p.m., cuando se efectúe en el Palacio de la Música el concierto en que Hernán Roberto será el invitado especial.

“Lo hemos estado organizando por su cumpleaños. Él no sabe nada, tiene la idea de que va a acudir a un evento de clausura musical en que van a interpretar sus canciones, pero no sabe todo lo que viene. Como no maneja las redes (sociales), será sorpresa para él”, dijo su hija Cinthia Rodríguez Pantoja.

Entre los músicos que se sumarán al homenaje están Los Juglares, el trío Semblanzas, Los Mensajeros, Trovamia, el mariachi Kukulcán, la soprano Julia Arcudia, Gaspar Gamboa, Felipe de la Cruz, Carlos Olvera y Ema Pineda.

Ese día también recibirá un reconocimiento de la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).

Con 18 álbumes, 120 canciones registradas y mil escritas, todas las creaciones e interpretaciones de Hernán Roberto Rodríguez Sosa hablan de la vida desde el punto de vista del compositor.

“Él ama a Mérida, la describe como una pintura, canta sobre el amor a sus hijos, la familia, la vida; desde 1996 se le llama ‘El Filósofo de la Canción’”, añadió su hija.

“Todas sus canciones llegan al corazón y no se quedan en la emoción, hacen que uno valore las cosas”.

Destacó la sencillez y gratitud de su padre a la vida, y el legado a hijos y nietos del aprecio por la música. También resaltó que la generosidad de las personas a las que “ha tocado con sus letras” hace posible la participación del elenco en el homenaje al trovador.— VANESSA ARGÁEZ CASTILLA