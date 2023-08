Destaca su trayectoria en los escenarios teatrales

SALZBURGO, Austria (AP).— Cecilia Bartoli tiene un papel favorito que desearía poder cantar. “Hay un personaje del que siempre he estado enamorada desde que comencé mi carrera con Mozart, y es Don Giovanni. Conmigo nunca se sabe”, dice.

La mezzosoprano ríe al pensar en un papel de barítono. A sus 57 años, Bartoli ha hecho brillar la música de los siglos XVII y XVIII, e interpreta el papel principal en “Orfeo y Eurídice” de Gluck en el montaje recién estrenado en el Festival de Salzburgo, con una producción moderna de Christof Loy, que tendrá cinco funciones al día.

Bartoli ha expandido su carrera hacia funciones administrativas tras reemplazar a Riccardo Muti como director artístico del Festival de Pentecostés de Salzburgo en 2012, y en enero pasado se convirtió en directora de la Ópera de Montecarlo.

“Después de 35 años de cantar, creo que es un gran desafío. Cuando eres el intérprete, te concentras en tu música, no conoces exactamente a los otros artistas y cuáles son sus necesidades. Todo el mundo es diferente, tienen un cuerpo diferente y una forma diferente de reaccionar ante el estrés. Cada artista tiene una forma diferente de verlo”, agrega.

Bartoli debutó en la ópera en 1987 y ganó reconocimiento por su trabajo con obras de Rossini y Mozart. Se ha destacado en papeles barrocos diferentes a la corriente principal y ha realizado grabaciones dedicadas a la soprano del siglo XIX María Malibrán, y a los compositores italianos Antonio Salieri y Agostino Steffani.

“Ella no solo es una cantante fantástica, sino que es una de las pocas artistas en esta región. Su conocimiento y su interés por cuestiones musicales son absolutamente increíbles. También es muy, muy valiente”, expresa el director artístico del Festival de Salzburgo, Markus Hinterhäuser.

Bartoli selecciona las óperas que protagoniza para un par de funciones en el Festival de Pentecostés cada año a finales de mayo y a principios de junio, una producción que regresa para el festival principal de verano.

Además, ha trabajado en los últimos años con el director de orquesta Gianluca Capuano, y para “Orfeo” eligió a Loy, quien se asoció con el escenógrafo Johannes Leiacker para una puesta en escena minimalista dominada por escaleras similares al vestíbulo de un museo o un juzgado.

Loy dirigió a Bartoli en una puesta en escena de 2017 de “Ariodante” de Haendel, en Salzburgo.

“Es fascinante interpretar un personaje masculino, porque durante mucho tiempo en mi trayectoria siempre he interpretado papeles de mujeres”, recalca la italiana.

Ursula Renzenbrink realizó su vestuario con un traje oscuro y cuello alto para el papel masculino de Orfeo, a quien Amore (interpretada por Madison Nonoa) le permite recuperar a su esposa Eurídice (Mélissa Petit) del inframundo con la condición de que no la mire hasta que regresen a la superficie.

La ópera, que incluye mucha danza, se presenta durante 90 minutos sin interrupción. Bartoli permanece en el escenario durante casi todo el tiempo y va por su propio camino.

Odia viajar por avión. Por ello, no se ha presentado con la Ópera Metropolitana de Nueva York desde 1998 ni en el Carnegie Hall desde 2009. “El hecho de que no me guste volar de alguna manera preserva mi voz, porque cuando vuelas vas de un lugar a otro, ping-pong, te cansas y tu cuerpo se cansa”, admite.

En enero próximo interpretará a Cleopatra en “Giulio Cesare in Egitto” de Haendel en Montecarlo, en una puesta en escena de Davide Livermore, que viajará en julio a la Ópera Estatal de Viena en las primeras representaciones de la obra en la ciudad desde 1960.

Su temporada incluye “L’Italiana in Algeri” de Rossini en la Ópera de Zúrich en diciembre y enero, además de conciertos por toda Europa con funciones conjuntas con el actor John Malkovich en Montecarlo, Versalles y Viena.

Bartoli tiene programada una veintena de funciones de “El fantasma de la ópera” de Andrew Lloyd Webber del 16 al 31 de diciembre en Montecarlo en un edificio diseñado por Charles Garnier, el arquitecto de la famosa Ópera de París. Y trabaja igualmente en la programación de futuras temporadas en la capital monegasca.

“Es un gran desafío. Me gusta la idea de continuar con esto para otros artistas. Pero cuando estoy en casa, me adentro a un territorio inesperado. En la regadera puedo cantar música pop. Realmente depende del día y del estado de ánimo”, finaliza.