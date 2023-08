Manuel Gracián Barrera: Magia negra, para maleficios; magia blanca, ¿deshace hechizos?

En “Nadar contra corriente” (Planeta, 2011), Benedicto XVI define la magia como “el uso de fuerzas aparentemente misteriosas que sirven para obtener un dominio sobre la realidad física y también psicológica (...) intento de instrumentalizar las potencias sobrenaturales para el propio disfrute”.

Sin el demonio —que es el padre de la mentira y provocador de perversiones de la creación— no podría existir el mundo del ocultismo y de la magia.

Algunas formas de magia y adivinación parecen ser inocuas: lectura de la mano, de las cartas u horóscopos; pero estas ligerezas de vida conducen al peligro de caer en una trampa más profunda: pequeños trastornos maléficos, el temido maleficio y posesión satánica.

Existen magos prestidigitadores, ilusionistas en el terreno del espectáculo y del entretenimiento, sin riesgo alguno. Otro tipo de magos —auténticos charlatanes— abusan de la credulidad y buena fe de las ingenuas personas que los visitan. Aquéllos que se dedican a la parte maléfica de la magia negra o diabólica: hechiceros, brujos, chamanes, curanderos, espiritistas, satanistas, son de peligro.

La magia negra o brujería se realiza con ayuda del demonio para obtener un bien aparente o para procurar un mal a un prójimo seleccionado. Se invoca implícitamente al diablo con ciertos rituales o limpias para tales fines. Quienes acuden a este tipo de magos establecen ligaduras con ellos y son víctimas de graves maleficios. Tales procedimientos son portales que conducen al satanismo y, en algunos casos, a la posesión diabólica.

El padre Cándido Amantini —maestro del padre Gabriele Amorth— establece una precisión necesaria entre la magia negra y la blanca. Magia negra: realizar maleficios; magia blanca, ¿deshacer hechizos? Pero, aclara, solo hay una magia: la negra; toda forma de magia es un recurso al demonio. Resulta por tanto que aquel perjudicado por un maleficio que decide acudir al recurso de la magia “blanca” recibe un nuevo maleficio; se duplica la ligadura con ambos brujos, el negro y el blanco.

El campo de la magia negra es destructivo y desconcertante. Existe un nexo misterioso entre la enfermedad y el pecado. No es fácil explicar, ni siquiera entender.

¿Puede el demonio causar enfermedades? Aunque la actividad del demonio en el caso de la enfermedad es primordialmente en la esfera moral, el diablo puede avivar un padecimiento preexistente o impedir su mejoría; su acción se manifiesta en enfermedades inexplicables y resistentes a cualquier tratamiento. Pero esto no significa que lo inexplicable siempre pueda ser atribuido al demonio.

Aunque cada vez es más frecuente que en cada diócesis se cuente con exorcistas bien preparados, hay muchos sacerdotes y obispos que niegan la existencia de Satanás; incluso obstaculizan las labores de los sacerdotes exorcistas y de los grupos de renovación carismática que procuran la atención espiritual de los afectados por el diablo.

Satanás es solo una criatura, potente en cuanto espíritu puro, pero siempre una criatura, con límites, subordinada al querer y el dominio de Dios. La fe de la Iglesia nos enseña que la potencia de Satanás no es infinita.

Lo ha dicho claramente Juan Pablo II: el que no cree en el diablo, no cree en el Evangelio. “La Iglesia ejercita tal poder victorioso mediante la fe en Cristo y la oración (Mc 9, 29; Mt 17, 19 ss.) que en casos específicos puede asumir la forma del exorcismo (...) ayudados por los ángeles buenos, mensajeros del amor de Dios, a los cuales, amaestrados por la tradición de la Iglesia, dirigimos nuestra oración: Á´ngel de Dios, que eres mi custodio, ilumíname, custódiame, rígeme y gobiérname, ya que he sido confiado a tu piedad celeste. Amén” (Audiencia General, 20 de agosto de 1986).

