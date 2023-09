Estrenan serie de Tina Tuyub; debuta en la sala Mayamax del Gran Museo del Mundo Maya

Jazmín López “Tina Tuyub” se lanza al estrellato con su nueva serie “La Bio Tina Tuyub”, cuya primera temporada ya cuenta con seis capítulos.

El primer capítulo se presentó anteanoche, en la sala Mayamax del Gran Museo del Mundo Maya, en la clausura del tercer festival internacional Héctor Herrera “Cholo”.

“Es Tina la que hace la historia de su biografía, como está de moda, la bio de José José, la bio de Silvia Pinal, entonces Tina también tiene que tener su bio y contar las dificultades, los problemas y todas las circunstancias que la vida le presenta, y ella va resolviendo todo como puede”, contó Jazmín López.

“Llevo tiempo elaborarlo, hicimos un intento de empezar a grabar, pero nos enfermamos de Covid-19 todos, yo me puse más mal y tarde en recuperarme, no me permitían trabajar y apenas tuve buenas condiciones retomamos el proyecto y sirvió porque lo restructuré”, dijo Jazmín López.

“Primero era un libreto que yo había mandado a hacer y éramos dos escritores, pero acostada en mi cama yo le cambié toda la historia, le di otra vuelta y creo que me quedo más bonita porque está completamente a mi gusto”, platicó.

La serie es apta para público de todas las edades.

“La serie estará en Tele Yucatan, próximamente informaremos qué días y en qué horario”.

“El personaje es verdaderamente parte de mí, Tina es una parte de mí y las características que le puse algunas son mías, pero como Jazmín no lo puedo decir, no lo puedo hacer”, expresó.

En la clausura de la tercera edición del festival internacional Héctor Herrera “Cholo” se entregaron los “Cholos de oro” en las categorías amateur, escolar y profesional en cine, danza, música y teatro.

El festival busca incentivar la importancia del arte, pues algunas personas piensan que es sólo entretenimiento y a veces el arte va más allá de eso, es buscar hacer una transformación social, cambiar el alma de quienes están a tu alcance, dijo Jazmín López.— VANESSA ARGÁEZ CASTILLA