Manuel Gracián Barrera: El maleficio invisible del mal de ojo

La envidia es el deseo de algo que no se posee. El mal de ojo existe, pero no es como lo representan; no basta una simple ojeada. Es una forma muy rara de maleficio: se transfiere a través de la mirada, es invisible. Pero es tan raro que nunca se tiene la certeza que el daño llegue a la persona seleccionada, si fuera el caso. Incluso el individuo que es portador —y proyecta el maleficio del mal de ojo— puede no saber que lo tiene; muchas veces el daño es involuntario, colateral.

Siempre se requiere la intervención de un hechicero para solicitar la acción del maligno, previa apertura de portales demoniacos de parte del portador del mal de ojo.

Demonopatía es la enfermedad producida por el demonio. Una persona puede ser víctima de la acción extraordinaria del diablo a través de diversas manifestaciones: vejación, obsesión, opresión, infestación o posesión.

Mucha gente está vinculada al adversario, sometida a su servidumbre, no requieren ser posesos.

Se conoce como sujeción o dependencia diabólica a la entrega voluntaria —a veces involuntaria— de magos, adivinos, brujos, hechiceros; son los encargados de realizar los maleficios que afectan a las gentes.

Negatividad es una forma eufemística de referirse a los demonios (Szymanski, Amantini, Amorth, Salvucci). Hay personas que penetran los portales de satanás y se van poblando de negatividades. El síndrome de absorción se da —como esponjas— en personas susceptibles: se impregnan y sufren cada negatividad que encuentran.

La persona portadora del mal de ojo transporta negatividades, descarga presencias malas y funestas sobre personas que se encuentra en el camino (casi siempre de manera involuntaria). Para la víctima receptora, cada encuentro es aditivo; se renueva la mala influencia.

El mal de ojo no se descarga sobre toda la gente, solo sobre aquellos susceptibles: los alejados de Dios, pecadores recalcitrantes, visitadores frecuentes de los portales de satanás. Algunas víctimas practican una religión, a su medida; pero invariablemente acuden al esoterismo como complemento.

¿Cómo se manifiesta el efecto del mal de ojo en sujetos que son víctimas receptoras de este maleficio? Con sufrimiento físico o psíquico: malestares corporales, angustia, temores inexplicables, ira, desolación, frustración existencial, sensación de vacío espiritual, pérdida de sentido en la vida. Y esto se da cada vez que hay un reencuentro con la persona portadora del maleficio del mal de ojo, e incluso con la casa o el edifico infestado. Este sufrimiento puede durar horas o días; se recarga con cada encuentro.

La curación

La curación de la víctima receptora del maleficio del mal de ojo es de tipo preventivo:

Evitar lugares y personas maleficiados, a veces es doloroso por tratarse de un familiar.

Evitar sugestionarse con el problema.

Portar objetos sagrados en las visitas obligadas (medalla milagrosa, medalla de San Benito, escapulario, Rosario).

Vivir en estado de gracia santificante. Procurar la confesión y Eucaristía con frecuencia.

Completo cambio de vida enfocado hacia el amor a nuestro Creador.

Invocar la ayuda de la Virgen María, de San José y santos amigos. El ángel custodio resulta de gran ayuda.

¡Cuidado con los ángeles “New Age”; ésos no son de Dios; son ángeles caídos!: angelología satánica.

La persona que ejerce el influjo mal de ojo, el portador, suele ser una persona chocante, taciturna, intranquila, triste, de costumbres extrañas, de mirada poco reconfortante; verdadera víctima. Abrió portales malignos y enfermó.

Requiere misericordia y oración por ella.

Ella, por su parte, deberá procurar auténtica conversión: retorno a Dios, vuelta a la fe; acoger esforzadamente el camino de salvación ofrecido gratuitamente por Dios en Jesucristo. El amor de los afectivamente cercanos al portador maleficiado, su oración incesante, es remedio seguro. La gravosa absorción de negatividades se irá tornando impermeable a los demonios. La oración de sufriente, con el rezo del rosario, forzará el corazón misericordioso de Dios.

Antonio Machado, en “Proverbios y cantares”, reza: “El ojo que ves no es / ojo porque tú lo veas/ es ojo porque te ve”. Demos gracias a Dios y a Él toda la gloria. Ya lo sabemos, nuestro Dios nunca pierde batallas.

