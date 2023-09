Su huella es perdurable

“Nuestra Iglesia tiene una cabeza visible, que forman el Papa y los obispos, sucesores de los Apóstoles. Toda institución de nuestra Iglesia necesita una cabeza que la vaya guiando. Ésa es la responsabilidad del rector del Seminario”, recuerda el presbítero José Gilberto Pérez Ceh, quien ocupó ese cargo de 2015 a 2019.

“Ser cabeza de esta comunidad formativa es una tarea delicada porque no es como una comunidad parroquial, aquí no solo se conduce, sino que también con la ayuda de Dios se va configurando el corazón de los jóvenes al corazón sacerdotal, de Jesucristo”.

“Un sacerdote decía que el trabajo del Seminario es de filigrana por lo delicado, pero cuando terminas la obra te alegras”.

Mañana jueves, el Seminario Conciliar de Yucatán presentará a su nuevo rector, el presbítero Ricardo Alberto Atoche Enseñat, quien sustituirá al padre Luis Alfonso Rebolledo Alcocer, a quien el arzobispo monseñor Gustavo Rodríguez Vega nombró titular de la parroquia de San Juan Bautista, en Tekax.

El acto tendrá lugar en la misa que el obispo auxiliar monseñor Mario Medina Balam presidirá a las 7:30 p.m. en la capilla de la casa de formación. Previamente, el padre Rebolledo Alcocer ofrecerá su último informe de actividades.

El padre Atoche Enseñat será el rector número 38 en los 270 años de historia del Seminario, fundado el 24 de marzo de 1751.

Sobre el trabajo de los rectores, el presbítero Pérez Ceh, párroco de Nuestra Señora de Guadalupe (San Cristóbal), enfatiza que son guías y luz para los futuros sacerdotes y el equipo formador.

“No solo se forman los futuros pastores, sino también aquéllos que ya son pastores y colaboran con el rector”, indica.

Al repasar la historia del Seminario Conciliar desde el siglo XX, el padre Pérez Ceh evoca la tradición oral que dice que en la década de 1920 monseñor Juan Arjona Correa fue llamado a ocupar el cargo de rector solo por tres meses pero terminó por ejercer el cargo más de medio siglo: del 12 de marzo de 1926 hasta su muerte el 14 de febrero de 1980.

“Podemos decir que fue quien rehizo nuestro Seminario. El Seminario de Yucatán se refiere al rectorado de Juan Arjona Correa como una ‘vida entregada a la formación’. Durante su gestión, el Seminario se trasladó a su actual sede en Itzimná y fue pieza fundamental en su consolidación”.

Lo sucedió en el cargo Luis Miguel Cantón Marín, quien lo ejerció hasta el 3 de abril de 1984, cuando fue preconizado obispo de Tapachula, Chiapas. Éste “fue un asiduo colaborador de Diario de Yucatán, con artículos que reflejaban su profunda preocupación de que los cristianos vivieran la pureza de su fe”.

Añade que el padre Luis Miguel, junto con el sacerdote Elpidio González Sosa, expuso al arzobispo monseñor Manuel Castro Ruiz una idea para operar el Seminario Menor, dada la nueva exigencia de contar con estudios de preparatoria como mínimo para ingresar a la casa.

Fue entonces que con ese fin se creó la Preparatoria Yucatán, mixta desde sus inicios.

Al padre Cantón Marín lo sucedió el presbítero Jorge Carlos Villegas Blanco, rector hasta el 15 de agosto de 1992. Fue presidente de la Organización de Seminarios Mexicanos (Osmex) y promovió la estructura vocacional en todo México, indica el padre Pérez Ceh.

“Tuvo muchas ideas sobre la promoción vocacional”, dice.

Con él se iniciaron el concurso de villancicos y los encuentros quincenales para adolescentes y con las familias. “El sembró las experiencias pero no le tocó ver resultados, sino a monseñor Joaquín Vázquez Ávila”, quien fue rector del 15 de agosto de 1992 al 12 de mayo de 2000.

En la administración de éste se convocaron las convivencias con monaguillos y se inició la construcción del Seminario Menor en el Periférico.

La historia de los rectores continuó con la designación del padre Jorge Carlos Patrón Wong, quien asumió el cargo el 12 de mayo de 2000 y lo ejerció hasta 2009. En este año, el 15 de octubre, el papa Benedicto XVI lo nombró obispo coadjuntor de Papantla y el 15 de diciembre tuvo lugar su ordenación episcopal. En la actualidad es arzobispo de Xalapa.

El padre Pérez Ceh recuerda que monseñor Patrón Wong “impulsó al máximo todo lo que ya estaba, fue un tiempo efervescente en la cuestión vocacional”.

Aportó a la promoción vocacional su carisma y cualidades y no solo lo hizo con los seminaristas, sino también con los matrimonios y las familias a través del Vocafest. Con él finalizó la construcción de la capilla y las oficinas de la casa.

Después, las riendas del Seminario recayeron en el padre Jorge Antonio Laviada Molina, rector desde el 8 de diciembre de 2009 hasta su fallecimiento el 9 de junio de 2014.

El padre Pérez Ceh lo recuerda como una persona muy espiritual y ordenada, “con ideas muy claras, amaba su vocación y al Seminario; su vida la dedicó al Seminario prácticamente”.

Con él se puso énfasis en la psicología como parte de la formación de los sacerdotes. “Si se habla con los que fueron sus alumnos siempre tienen una frase que refleja esa espiritualidad”.

A raíz de la muerte repentina del sacerdote fue designado el padre José Ramón Antonio Escalante Pantoja como vicerrector, puesto que desempeñó del 11 de junio de 2014 a 2015. “Le tocaron cosas fuertes por la manera en que falleció el padre Laviada”.

Posteriormente, el padre Pedro Echeverría López estuvo al frente del Seminario por corto tiempo. El 29 de agosto de 2015 lo sucedió el padre José Gilberto, cuyo nombramiento fue uno de los primeros que hizo monseñor Rodríguez Vega como arzobispo de Yucatán.

El padre Pérez Ceh admite que su tiempo de servicio fue “curioso y complicado” pero también bonito. “Estaba de párroco de San Servacio, en Valladolid, y me pidieron que viniera como prefecto de Teología. Vengo, me instalo, pasa un mes y medio y me dicen que querían que fuera rector”.

“Había estado en el Seminario Menor como formador durante seis años, pero ya tenía 14 fuera” de la institución. “Y la formación también va cambiando”.

Durante los primeros seis meses se dedicó a leer los documentos de formación y conocer los aspectos prácticos. “El principio fue muy difícil de conocer y adaptarse”, manifiesta.

Reconoce que notaba que los estudiantes “seguían un poco golpeados con lo que había pasado con el padre Jorge Laviada; en las conversaciones siempre salía el tema y venía la desconfianza sobre lo que iba a pasar ahora”.

“Se fue el padre Jorge, vino el padre Tony un año, el padre Echeverría estuvo un mes y medio, y llega el nuevo... Dije: ‘Tengo que darles confianza’”, así que les aseguró que siempre lo encontrarían en su oficina para cualquier cosa que necesitaran.

“Cuando me fui al Seminario Menor como formador, el padre Fernando Castro Andrade me sugirió tener tres cosas: presencia, paciencia y prudencia; me dijo que eso era indispensable para todo formador”.

“Algo así le dije a los seminaristas: ‘Yo voy a estar aquí siempre, podemos ir caminando juntos’”, revela.

El padre Pérez Ceh afirma que veía venir la falta de vocaciones sacerdotales porque se daba cuenta de lo que pasaba en la realidad. “Le decía a los padres formadores que teníamos que apoyar a la Pastoral Vocacional. Hicimos encuentros vocacionales en las parroquias y en los decanatos, entramos más a los medios de comunicación”, apunta.

“Primero debía dar cierta estabilidad para caminar con ellos y, segundo, hacer promoción vocacional. Lo otro que me interesaba mucho, y se lo decía al Arzobispo, era la parte pastoral”.

“Los muchachos a veces se desligan de la realidad y el problema es que van a regresar a ella y no la conocen. Hicimos un cambio en las misiones que se efectuaban en julio para que se hicieran en Cuaresma en las parroquias”.

El padre Pérez Ceh fue sucedido por el presbítero Luis Alfonso Rebolledo Alcocer, quien dirigió la casa formadora del 30 de julio de 2019 a este año. Su gestión no estuvo exenta de momentos difíciles. “El Seminario tenía estabilidad, estaba caminando y llegó la pandemia de Covid-19. Ya veíamos venir la disminución de las vocaciones y con la pandemia se aceleró”, admite.

El traslado de alumnos del Seminario Menor a las instalaciones del Mayor “es un reflejo de la gravedad” de la falta de vocaciones, “muchas veces no se comprende el hecho de que no haya seminaristas, pero eso no depende solo de nosotros, sino de todos”.

“Dios sigue llamando, pero hay que hacer que el llamado resuene en el corazón de los jóvenes”.— CLAUDIA SIERRA MEDINA