Advierte Ángel Boligán que no se vive de los ''likes''

PARÍS (EFE).— El dibujante cubano establecido en México Ángel Boligán estrenará hoy una muestra que reivindica el lugar de la ilustración editorial en el arte contemporáneo, especialmente en la era de internet. “No podemos vivir de los ‘likes’ (me gusta)”, recuerda el premiado caricaturista.

En París, donde también protagonizará una conferencia sobre el dibujo en la prensa en América Latina, se podrá ver y adquirir su obra en la galería Artivistas, ubicada en el distrito siete de la capital gala y consagrada al arte latinoamericano.

“En mi caso trabajo los temas globales, trato de no encasillarme en temas locales. La globalización nos ha metido a todos en el mismo costal y los problemas son los mismos. Hemos hecho una selección para esta muestra de dibujos originales, a tinta y acuarela sobre cartulina, donde hacemos una crónica gráfica de la era en la que estamos viviendo”, indica.

“Antes se dibujaba sobre un tema local porque lo compraba el periódico impreso, las personas locales, los que vivían en esa región. Actualmente, cuando los subimos a la red, nuestros dibujos no tienen fronteras. Lo puede ver cualquier persona del mundo. Además, en mi caso no uso el texto precisamente para que se entienda en cualquier latitud o en cualquier idioma”, agrega.

Calentamiento global, inmigración y muros, la guerra de Ucrania, internet y los dispositivos móviles, la libertad de prensa y las noticias falsas son algunos de los motivos habituales de Boligán, presentes en la exposición.

En sus obras, el ilustrador originario de San Antonio de los Baños y recién ganador del premio World Press Cartoon, intenta siempre que la opinión no esté por encima del aspecto gráfico.

“Una buena caricatura es cuando hay un equilibrio perfecto entre contenido y forma”, subraya.

Colaborador de “El Universal” y el diario argentino “La Nación”, Boligán considera que para los jóvenes es difícil hacerse un hueco en la ilustración editorial en la era actual, en la que internet ha cambiado las reglas.

“Cuando estaba buscando trabajo en un medio impreso llevaba mi carpeta, mostraba mis dibujos originales y los editores buscaban la calidad. No generalizo, pero hoy en día cuando alguien va a buscar un trabajo, un joven, no les importa tu trabajo físico. Los editores lo que quieren ver es qué cantidad de seguidores tiene en las redes, no cuántos ‘likes’”, opina.

“Si eres un especie de ‘influencer’, tienes más posibilidades de trabajar en un medio impreso. Si estamos publicando en las redes sociales, tenemos presencia, aunque no podemos vivir de los ‘like’, no nos dan de comer, ¿no?”, continúa.

Por ello, Boligán aprecia especialmente invitaciones como la de la galería Artivistas, que abren espacios nuevos al dibujo de prensa.

“Se valora la caricatura, no se ve como un arte menor, como suele suceder en muchas ocasiones”, precisa.

En los dibujos de la exhibición está muy presente la cultura de México, donde vive desde hace 31 años y un lugar complicado para ejercer la libertad de prensa.

De hecho, en 2022, según Reporteros Sin Fronteras, el país fue por cuarto año consecutivo el más peligroso para los profesionales de la información, con 11 periodistas asesinados, tres más que en Ucrania.