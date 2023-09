Ian McEwan da ''Lecciones''

BARCELONA (EFE).— El británico Ian McEwan considera que “si la novela tuviera que morir, hace años que habría desaparecido”.

En rueda de prensa virtual desde Reino Unido, McEwan dijo ayer que “la novela no desaparecerá a pesar de que los intelectuales tendemos a ser pesimistas”.

McEwan (Aldershot, 1948) acaba de publicar su más reciente libro titulado “Lecciones (Lessons)”, 2022, editada por Anagrama.

Amante de las series de televisión, McEwan reflexionó que, “a priori, parecería que nadie puede resistirse a tantos capítulos que componen series como ‘The Office’ o ‘Succesion’”.

Y añadió que cuando va a festivales literarios “hay personas apasionadas” y tiene una explicación: “Aún no hemos encontrado una forma superior de investigación del entorno humano como la novela, ni siquiera la poesía o el teatro”.

El autor de “Sweet Tooth (Operación Dulce)”, 2012, agregó que “las novelas tienen realmente tentáculos muy largos y entrar, penetrar en las mentes de otras personas es un gran regalo, algo que no creo que proporcionen las series de televisión”.

En su opinión, la novela es “la mejor manera de ilustrar el flujo de la conciencia, el poder ser otra persona o hasta qué punto nos parecemos también en ocasiones entre nosotros”.

“Lecciones” se centra en el personaje de Roland Baines, con el que el autor comparte algunos elementos, como que fue enviado por sus padres a un internado, donde tomó lecciones de piano con una profesora con la que tuvo una experiencia fascinante y traumática a partes iguales que marcaría su vida.

Con el tiempo, Roland viaja y vive en distintos lugares, se casa y tiene un hijo, aunque su vida se desmorona cuando su mujer, Alissa Eberhardt, lo abandona sin dar ningún tipo de explicación, y se ve empujado a reconstruir sus recuerdos, desde su infancia en Trípoli pasando por grandes acontecimientos, como “la crisis de Suez, los misiles de Cuba, la caída del Muro de Berlín, Chernóbil, el Brexit, la pandemia”.

McEwan admite que “muy pocos de nosotros nos encontraremos nunca en la posición para hacer algo como lo que hace Alissa, que igual nos parece condenable y, de hecho, en ese sentido se condena más a las mujeres que a los hombres”, un doble rasero que quería explorar.

Al igual que al protagonista, el propio McEwan vivió en Trípoli “un acontecimiento” como la crisis de Suez, a la edad de 8 años: “Solo ahora al escribir la novela he entendido lo importante que fue para mí, que significó el final del engaño del sueño imperial”.

Aquello forjó un carácter, una sensación de libertad que le empujó a imaginar que “solo como escritor podría experimentar la vida más libre posible”.

Asiste con escepticismo y preocupación a los recortes de la libertad de expresión y de creatividad, no solo en estados autocráticos sino también en otros democráticos como Estados Unidos, “donde jóvenes y mayores no quieren leer ciertos libros para no sentir incomodidad, y si no quieren leer, pues que no lo hagan, pero que no impidan a otros hacerlo”.