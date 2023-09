Feligreses oran y cantan al Cristo de las Ampollas

Alberto Aguilar no puede explicar lo que siente cuando la imagen del Cristo de las Ampollas pasa a su lado. Solo dice que es lo máximo y con sus ojos chispeantes sigue el trayecto de la figura que ayer fue bajada de su nicho en la Catedral para presidir la fiesta en su honor.

Como Alberto, decenas de feligreses, en su mayoría personas mayores, se congregan en el templo para atestiguar la bajada y, posteriormente, sumarse a la procesión alrededor de la Plaza Grande.

Alberto es integrante del gremio de Ferrocarrileros, uno de los más de veinte que participan en la fiesta del Cristo de las Ampollas y que del próximo miércoles 27 al 16 de octubre realizarán su entrada en la Catedral.

“Para mí es lo máximo. El Cristo de las Ampollas me ha dado 70 años de vida, y tengo mucho que agradecerle por lo que me ha dado y lo que me quiera dar”, dice sin dejar de ver al Cristo Negro.

El acto lo encabeza el presbítero Justo Ceballos Uc, rector de la Catedral, quien resalta que el amor del Cristo de las Ampollas, a quien se le considera patrono y protector de Yucatán, es infinito.

“Él está con nosotros, está cerca de nosotros y quiere nuestra felicidad, ¿por qué? Porque así nos quiere el Padre celestial desde que nos hizo, por eso estar alegres con el Señor es saber por qué estamos alegres, y la alegría no es otra que está con nosotros el Señor”.

Agrega que, a pesar de las debilidades y las flaquezas humanas, el Señor siempre quiere estar con uno, “y por eso que estas fiestas tengan este sentimiento de alegría porque Dios nos ama, nos acepta e invita a compartir con otros el regalo de la fe, sobre todo el regalo de la fe de su hijo Jesús que ha venido a sanarnos, a salvarnos, a purificarnos, a fortalecernos, a iluminarnos…”.

La procesión del Cristo, cuya celebración se remonta a 1645, llama la atención de las personas que a esas horas de la mañana se encuentran en la plaza, incluyendo a los trabajadores que se preparan para armar las tarimas donde se llevarán al cabo las actividades con motivo de las fiestas patrias.

Muchos, incluyendo a jóvenes camino al trabajo y turistas que pasean en el Centro, sacan el celular para capturar el paso de la imagen, teniendo de fondo edificios emblemáticos como el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal y la Casa de Montejo.

El tráfico está detenido, pero nadie protesta. La figura del Cristo se impone y hasta contagia su fervor. No falta quien entona los cánticos de la procesión católica: “Viva Cristo Rey” y “El Señor es mi pastor”.

La vuelta a la Plaza Grande dura veinte minutos. De regreso a la Catedral el Cristo es colocado en un sitio adornado con flores a un costado del altar mayor, mientras el mariachi Kukulcán entona cantos de alabanza.

Las festividades continuarán el miércoles 27 con la entrada del primer gremio. Será el de Alarifes, seguido de la Unión de Pequeños comerciantes (jueves 28), Devotos del Santo Cristo de las Ampollas (29) y Vidrieros, Espejeros y Aluminieros (30).

En octubre, del 1 al 16, entrarán de manera respectiva: Zapateros, Modistas y Bordadoras; Choferes del Frente Único de Trabajadores del Volante; Pintores; Fundidores, Herreros y Mecánicos; Carpinteros y Juventud Católica de Colonos; Señoras; Hacendados y Comerciantes; Abastecedores de Cerdo, Res y Aves; Trabajadores del Comercio, Camioneros, Maniobristas y Carretilleros, Profesores y Estudiantes; Panaderos; Ferrocarrileros; Baratilleros; Empresarios y Profesionistas, y Locatarios del Mercado Nuevo.

El 17 de octubre a las 10 de la mañana se oficiará una misa solemne y, posteriormente, se realizará una procesión con la sagrada imagen antes de ser devuelta a su capilla.— IVÁN CANUL EK