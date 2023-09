"México lindo y querido", un "himno" de la música mexicana; letra y datos históricos

CIUDAD DE MÉXICO .- Jorge Negrete, uno de los mejores intérpretes de la canción ranchera mexicana hizo realidad la letra del tema "México lindo y querido", pues murió lejos de su país, en Los Ángeles, sin embargo trajeron sus restos a México para que fueran sepultados en el país que lo vio nacer y triunfar: "México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí", dice parte del tema escrito por Jesús Monge Ramírez.

Jorge Negrete, nacido en Guanajuato en 1911 fue uno de los primeros en interpretar esta canción que para muchos es como un himno mexicano, fue en 1952, en la película "Siempre tuya", de Emilio "El Indio" Fernández, que protagonizó con Gloria Marín, donde la cantó de una manera excelente; su personaje Ramón emigra de un pueblo de Zacatecas a la Ciudad de México, donde acude a cantar a la XEW y sorprende a los asistentes cuando inicia cantando: "Voz de la guitarra mía al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana".

El día que murió Jorge Negrete Negrete murió lejos de México, se encontraba en Los Ángeles cuando perdió la vida, estaba con su madre, su salud ya estaba muy deteriorada, su esposa, la actriz María Félix llegó por su cuerpo y lo trasladó a tierras aztecas, donde fue recibido en el Aeropuerto de la Ciudad de México por una multitud que lo acompañó al Teatro que lleva su nombre y después, en al Panteón Jardín; las voces de los asistentes interpretaron a todo pulmón "México lindo y querido", tema que forma parte del ranking de canciones mexicanas como "Cucurrucucu Paloma", "Viva México", "Cielito Lindo", entre otras.

¿Quién compuso "México lindo y querido"?

Chucho Monge, creador de la canción, fue un compositor nacido en Michoacán, de acuerdo con la SACM, Un hecho trascendental en la vida de Chucho fue su encuentro con Lucha Reyes, quien fue por mucho tiempo la máxima exponente de la canción mexicana.

Ella le sugirió que hiciera canciones que expresaran la belleza del folclore mexicano, y así fue como la Reina de la Canción Mexicana estrenó "La feria de las flores", se dice que ésta fue la primera canción ranchera mexicana auténtica.

Se dice que la letra de Chucho Monge fue creada en 1921, cuando el compositor a penas tenía 11 años,, pero fue hasta 1945 cuando intentó presentársela al mundo entero a través de "Las Dolores", dueto conformado por Rosario Morales y Eva Rodríguez, posteriormente se haría otra grabación con el "Trio Tariácuri", pero no tendría éxito con ninguno de los dos.

Letra de la canción "México lindo y querido"

Voz de la guitarra mía al despertar la mañana

Quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana

Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores

Que son como talismanes del amor de mis amores

México lindo y querido, si muero lejos de ti

Que digan que estoy dormido

Y que me traigan aquí ]

Que digan que estoy dormido

Y que me traigan aquí México lindo y querido

Si muero lejos de ti

Que me entierren en la sierra

Al pie de los magueyales

Y que me cubra esta tierra

Que es cuna de hombres cabales

Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana

Quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana

México lindo y querido, si muero lejos de ti

Que digan que estoy dormido

Y que me traigan aquí

Que digan que estoy dormido

Y que me traigan aquí México lindo y querido

Si muero lejos, de ti



